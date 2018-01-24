Kaleci 60 metreden rakip kaleciyi avladı
İspanya 2. Lig'de cumartesi günü Lugo'nun Sporting Gijon'u 3-1 yendiği maçta kaleci Juan Carlos, orta sahanın gerisinden muhteşem bir gole imza attı.
İspanya 2. Ligi’nde Lugo ile Sporting Gijon takımları karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 3-1 kazandığı maçta sahalarda ender görülen gollerden biri atıldı.
Lugo kalecisi Juan Carlos, rakip file bekçisinin önde olduğunu görünce yaklaşık 60 metreden şut çekerek topu ağlarla buluşturdu.
Son güncelleme: 09:56 | 24.01.2018