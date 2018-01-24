Kadınlar Euroleague | Galatasaray 67-92 Dinamo Kursk
Galatasaray, Kadınlar Euroleague'de Dinamo Kursk'u konuk etti. Temsilcimiz parkeden 92-67'lik skorla mağlup ayrıldı.
Kadınlar Euroleague A Grubu 13. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Rusya’nın Dinamo Kursk ekibine 92-67'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gruptaki 7. mağlubiyetini aldı. Dinamo Kursk’ta McCoughtry 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Aleksander Pavlov, Zoran Mitrovski, Alfred Jovovic
Galatasaray: Gizem Başaran, Işıl Alben 6, Davis 17, Dubljevic 6, Epoupa 5, Kobryn 15, Petronyte 4, Tuğba Taşçı 2, Quigley 12
Dinamo Kursk: Prince 16, Petrovic 12, Vadeeva 8, Zhedik 15, Ogwumike 14, Ciak 2, Logunova 3, Levchenko, McCoughtry 22, Kirillova
1. Periyot: 16-23 (Dinamo Kursk)
Devre: 26-47 (Dinamo Kursk)
3. Periyot: 49-67 (Dinamo Kursk)