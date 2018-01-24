Kadınlar Euroleague | Galatasaray 67-92 Dinamo Kursk

Galatasaray, Kadınlar Euroleague'de Dinamo Kursk'u konuk etti. Temsilcimiz parkeden 92-67'lik skorla mağlup ayrıldı.

Kadınlar Euroleague A Grubu 13. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Rusya’nın Dinamo Kursk ekibine 92-67'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gruptaki 7. mağlubiyetini aldı. Dinamo Kursk’ta McCoughtry 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Aleksander Pavlov, Zoran Mitrovski, Alfred Jovovic

Galatasaray: Gizem Başaran, Işıl Alben 6, Davis 17, Dubljevic 6, Epoupa 5, Kobryn 15, Petronyte 4, Tuğba Taşçı 2, Quigley 12

Dinamo Kursk: Prince 16, Petrovic 12, Vadeeva 8, Zhedik 15, Ogwumike 14, Ciak 2, Logunova 3, Levchenko, McCoughtry 22, Kirillova

1. Periyot: 16-23 (Dinamo Kursk)

Devre: 26-47 (Dinamo Kursk)

3. Periyot: 49-67 (Dinamo Kursk) Kadınlar Euroleague | Fenerbahçe 65-76 Yakın Doğu Üniversitesi Kadınlar Euroleague'de mücadele eden iki temsilcimiz Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi bir araya geldi. Karşılaşmayı Yakın Doğu Üniversitesi 76-65'lik skorla kazandı. İlgili Haberi Oku