Kadınlar Euroleague | Fenerbahçe 65-76 Yakın Doğu Üniversitesi

Kadınlar Euroleague'de mücadele eden iki temsilcimiz Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi bir araya geldi. Karşılaşmayı Yakın Doğu Üniversitesi 76-65'lik skorla kazandı.

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