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Kadınlar Euroleague | Fenerbahçe 65-76 Yakın Doğu Üniversitesi

Kadınlar Euroleague'de mücadele eden iki temsilcimiz Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi bir araya geldi. Karşılaşmayı Yakın Doğu Üniversitesi 76-65'lik skorla kazandı.
22:5124 Ocak 2018
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Kadınlar Euroleague | Fenerbahçe 65-76 Yakın Doğu Üniversitesi

Kadınlar Euroleague B Grubu 13’üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi’ne 65 – 76 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Yakın Doğu Üniversitesi 11’inci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe, 4’üncü yenilgisini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 19 sayıyla Fenerbahçe’den Anastasiya Verameyenka oldu. 24 Ocak 2018 FIBA Şampiyonlar Ligi | Banvit 74-64 Rosa Radom FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, C Grubu'ndaki 12. maçında konuğu Rosa Radom'u 74-64'lük skorla mağlup etti ve 9 galibiyetle liderliğini sürdürdü. İlgili Haberi Oku

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Marko Vuckovic, Petr Hrusa, Vladimir Tsekov

FENERBAHÇE: Anastasiya Verameyenka 19, Giorgia Sottana 2, Ana Dabovic 11, Kelsey Plum 4, Kia Vaughn 8, Aerial Powers 16, Birsel Vardarlı Demirmen 3, Ayşe Cora 2, Esra Ural, Tuğçe Canıtez, Melisa Korkmaz, Pelin Bilgiç

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Kayla McBride 17, Courtney Vandersloot 4, Elin Eldebrink 14, Jantel Lavender 10, Kuanitra Hollingsworth 6, Sandrine Gruda 12, Olcay Çakır Turgut 6, Bahar Çağlar 1, Cansu Köksal, Gökçe Doğan, Ann Wauters

1. PERİYOT: 15 – 21

DEVRE: 38 – 39

3. PERİYOT: 53 – 62

Etiketler
Fenerbahçe Kadınlar Euroleague Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı
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