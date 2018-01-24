Javier Mascherano Barcelona’dan resmen ayrıldı

Barcelona'nın Arjantinli savunmacısı Javier Mascherano, Katalan ekibinden resmen ayrıldı. Barça, Mascherano için özel bir tören düzenleyecek. Arjantinli'nin Çin ekibi Hebei China Fortune'a imza atması bekleniyor.

Barcelona, Arjantinli Javier Mascherano’nun takımdan ayrıldığını resmi sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu. 33 yaşındaki oyuncu için bir veda töreni düzenlenecek. Kulüpten oyuncunun transferiyle ilgili detay verilmese de, Javier Mascherano’nun Çin ekiplerinden Hebei China Fortune ile anlaştığı ve yıllık 10 milyon Euro kazanacağı gelen bilgiler arasında.

Mascherano, aralık ayında ESPN'e özel açıklamalarda bulunmuştu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle formasını Thomas Vermaelen'e kaptıran 33 yaşındaki futbolcu güzel günler geçirdiğini söylediği Barcelona'dan ayrılma vaktinin geldiğini açıklamıştı.

Mascherano, Katalan ekibindeki yedi yıllık kariyerinde 334 maça çıktı; 1 gol ve 8 asiste imza atarken 4 La Liga, 4 Kral Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

Javier Mascherano, Barcelona`dan ayrılacağını açıkladı İspanya La Liga'da sezona damga vuran Barcelona'da Arjantinli deneyimli savunmacı Javier Mascherano, Katalan ekibinden ayrılma vakti geldiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku