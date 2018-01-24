Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis’ten sakatlık açıklaması

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-1 yendiği karşılaşmada forma giyemeyen Bafetimbi Gomis, hakkında çıkan "Parasını alamadığı için oynamadı" haberilerine Instagram hesabından tepki gösterdi. Fransız golcü, "İnsanların ödeme sorunu yüzünden oynamayı reddedecek bir oyuncu olduğumu düşünmesi beni üzdü ve şaşırttı... Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemeyen kötü insanları dinlemeyin" dedi.

Galatasaray’ın Kayserispor deplasmanında forma giyemeyen ve parasını alamadığı için kadroya alınmadığı dedikoduları konuşulan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Kayseri deplasmanından sakatlığı sebebiyle oynayamadığını ifade eden Gomis, Galatasaraylı taraftarlarla paylaştığı bir gol sevincinin fotoğrafını paylaşırken altına,

“İnsanların ödeme sorunu yüzünden oynamayı reddedecek bir oyuncu olduğumu düşünmesi beni üzdü ve şaşırttı. Sakatlandım ve takım arkadaşlarıma yardım edemediğim için en çok üzülen benim. Hepimizin amacı aynı, şampiyon olmak. Galatasaray’ın şampiyon olmasını istemeyen kötü insanları dinlemeyin. Size güvendiğim gibi, siz de bana güvenin” notunu düştü.

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