Galatasaray’ın başlattığı Yellow Friday nedir?
Uzun zamandır taraftarın tepkisini çeken Dursun Özbek’in başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz’e kaybetmesinin ardından Galatasaray taraftarı takımlarını daha sahiplendi. Maddi açıdan zor günler kulüplerine destek olmak isteyen taraftarlar Twitter üzerinden Yellow Friday kampanyası başlattı. Peki ama Yellow Friday nedir? GS Store indirimleri neler? Detayları haberimizde bulabilirsiniz…
#YellowFriday için hazırız ! pic.twitter.com/jy1lD0KJLn
— GSSTORE (@GSStore) 24 Ocak 2018
YELLOW FRİDAY NEDİR?
Galatasaray’da yeni başkan seçilen Mustafa Cengiz, zafer sonrasında taraftarlarına çağrıda bulunarak kulübe maddi destek olmalarını istemişt. Başkanlarının yaptığı çağrıya kulak veren taraftar Amerika’da her sene yapılan Black Friday’den ilham alarak Yellow Friday kampanyasını başlattı. Galatasaray taraftarının yeni başkanı Mustafa Cengiz’in başkanlık seçimlerinde sarı oy pusulasını kullanması nedeniyle Yellow Friday adını verdikleri kampanyada GS Store’daki stokları bitirmeyi amaçlıyor.