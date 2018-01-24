Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray’ın başlattığı Yellow Friday nedir?

Galatasaray'da yapılan olağanüstü seçim sonra sürpriz şekilde başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz'in ardından Galatasaray taraftarı GS Store için Yellow Friday kampanyası başlattı. Peki Black Friday'in bir benzeri olan Yellow Friday nedir? İşte Yellow Friday hakkında merak edilen tüm detaylar...
23:5324 Ocak 2018
0
Galatasaray’ın başlattığı Yellow Friday nedir?

Uzun zamandır taraftarın tepkisini çeken Dursun Özbek’in başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz’e kaybetmesinin ardından Galatasaray taraftarı takımlarını daha sahiplendi. Maddi açıdan zor günler kulüplerine destek olmak isteyen taraftarlar Twitter üzerinden Yellow Friday kampanyası başlattı. Peki ama Yellow Friday nedir? GS Store indirimleri neler? Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

YELLOW FRİDAY NEDİR?

Galatasaray’da yeni başkan seçilen Mustafa Cengiz, zafer sonrasında taraftarlarına çağrıda bulunarak kulübe maddi destek olmalarını istemişt. Başkanlarının yaptığı çağrıya kulak veren taraftar Amerika’da her sene yapılan Black Friday’den ilham alarak Yellow Friday kampanyasını başlattı. Galatasaray taraftarının yeni başkanı Mustafa Cengiz’in başkanlık seçimlerinde sarı oy pusulasını kullanması nedeniyle Yellow Friday adını verdikleri kampanyada GS Store’daki stokları bitirmeyi amaçlıyor.

Etiketler
galatasaray gs store Mustafa Cengiz yellow friday yellow friday nedir
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER