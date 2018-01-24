Galatasaray’ın başlattığı Yellow Friday nedir?

Galatasaray'da yapılan olağanüstü seçim sonra sürpriz şekilde başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz'in ardından Galatasaray taraftarı GS Store için Yellow Friday kampanyası başlattı. Peki Black Friday'in bir benzeri olan Yellow Friday nedir? İşte Yellow Friday hakkında merak edilen tüm detaylar...

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