FIBA Şampiyonlar Ligi | Aris 65-72 Beşiktaş Sompo Japan

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Aris'le karşılaştı. Beşiktaş normal süresi 59-59 biten karşılaşmayı 72-65 kazandı ve grup aşamasının bitimine iki maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12’nci maçında Beşiktaş Sompo Japan uzatmaya giden karşılaşmada deplasmanda normal süresi 59-59 biten maçta Yunanistan temsilcisi Aris’i 72-65 mağlup etti. Temsilcimiz bu skorla grup karşılaşmalarının bitimine 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla Aris’ten Gary Bell oldu.

SALON: Galis Hall

HAKEMLER: Antonio Conde, Nicolas Maestre, Zdravko Rutesic

ARIS: Ivan Maras 14, Gary Bell 18, Dimitrios Flionis 8, Spyridon Mourtos 6, Bryce Douvier 2, Eleftherios Bochoridis 12, Michail Tsairelis 1, Omar Prewitt 4, Vasileos Christidis, Giannis Athineou

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: D. J. Strawberry 15, Earl Clark 13, Jon Diebler 6, Josh Adams 3, Juan Palacios 4, Kyle Weems 12, Kenan Sipahi 7, Ryan Boatright 5, Sertaç Şanlı 4, Samet Geyik 3, Muratcan Güler, Erkan Veyseloğlu

1. PERİYOT: 20 – 17

DEVRE: 29 – 28

3. PERİYOT: 42 – 46

4. PERİYOT: 59 – 59

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