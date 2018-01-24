Fenerbahçe’nin esas rakibi kongre amaçlı bağıranlar

Bir taraftarın “Bugün takımım oynuyor” dediği pek görülmez. Takımı iyi oynadığında da “Biz oynuyoruz” der. 12. oyuncu, topu harekete geçiren ateşli rüzgârın kendi nefesi olduğunu bilir. 11 oyuncu da taraftarsız bir maçın, müziksiz dans etmeye benzeyeceğini bilir.

Eduardo Galeano'nun taraftar tanımı, iyi bir futbol izleyicisinin beyninde hep dolaşır. Neden Galeano, yanıt verelim: Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Göztepe maçı sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Oyuncuyu sürekli ıslıklamak doğru değil. Buna seyirci demek lazım, taraftar başka bir şey. Taraftarımızla sevinci, üzüntüyü yaşarsak en büyük transferimiz bu olur.” Fenerbahçe, son 7 maçında 6 galibiyet aldı, üçüncü sırada. 7 hafta önce takımdan umudu kesmiş herkes tekrar “Şampiyon olabiliriz” diye konuşmaya başladı.

Ama sarı forma sahaya çıkarken bir taraftar grubu ‘Ali Koç’ lehine tezahüratta bulunuyor. Herkes şaşkın. Galip ve şampiyonluğu kovalayan takımın seyircisi neden böyle bir davranış içinde?

HERKES DAHA SAKİN OLMALI

Kongre mayıs sonunda. Ali Koç, başkan adaylığını açıklayan tek isim. Taraftarlar arasında saygınlığı tartışılmaz. Ancak kendisini destekleyen bir grubun, takımın aleyhine olacak bu sloganı atmasından rahatsızdır diye düşünüyorum.

Aziz Yıldırım ise adaylığını açıklamadı ama delegelerle buluşup projelerini anlatıyor. Futbolcuların etkilenmemesi için kongre konularına girmiyor. Fenerbahçe şampiyonluğa giderken butip kutuplaşma (saha içinde) yarardan çok zarar verir. Herkesin sakin olması ve “Fenerbahçe'nin yenilmesini isteyen, tırnak içinde Fenerbahçeli olmaması” gerekiyor!

SÜLEYMAN SEBA ÖRNEĞİ

Geçmişte bu yaşanılanların örnekleri Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerde de yaşandı. Özellikle aklıma Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba örneği geldi. 16 yıl takımı yöneten Seba için yinebir taraftar grubu aleyhte sloganlar atmış, siyah-beyazlı taraftarlar arasına ‘nifak' sokmuştu.