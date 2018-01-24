Eczacıbaşı VitrA çeyrek final yolunda avantajı kaptı

Kadınlar CEV Kupası'nda ülkemizi temsil eden Eczacıbaşı Vitra, 8'li Finaller'in ilk maçında konuğu Yamamay e-work Busto Arsizio’yu 3-1'le geçti ve çeyrek final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

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