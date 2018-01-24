Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Eczacıbaşı VitrA çeyrek final yolunda avantajı kaptı

Kadınlar CEV Kupası'nda ülkemizi temsil eden Eczacıbaşı Vitra, 8'li Finaller'in ilk maçında konuğu Yamamay e-work Busto Arsizio’yu 3-1'le geçti ve çeyrek final yolunda önemli bir avantaj elde etti.
21:4324 Ocak 2018
0
Eczacıbaşı VitrA çeyrek final yolunda avantajı kaptı

2018 CEV Kupası 8'li finaller ilk maçında İtalyan ekip Yamamay e-work Busto Arsizio'yu konuk eden Eczacıbaşı VitrA, 29-27,25-18,25-27 ve 25-18'lik setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA ilk iki seti 29-27 ve 25-18'lik skorlarla kazandı. Ev sahibi ekip üçüncü seti kaybetmesine rağmen, dördüncü sette rakibine üstünlük sağlayarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 28 sayıyla Tijana Boskovic olurken, kaptan Jordan Larson ve Rachael Adams 17'şer sayıyla takımlarının galibiyetinde rol oynadı.

Turuncu beyazlılar, etabın ikinci maçında 8 Şubat Perşembe günü Palayamamay Busto Arsizio'ya konuk olacak ve bu mücadeleden iki set kazanması halinde 4'lü finaller etabına yükselecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Lemonia Moula, Volodymyr Bosenko

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Adams, Simge (L), Hande, Ezgi, Güldeniz

Yamamay e-work: Bartsch, Berti, Diouf, Gennari, Stufi, Orro, Spirito (L), Wilhite, Botezat.

Setler: 3-1 (29-27, 25-18, 25-27, 25-18)

Süre: 109 dakika (31,25,29,24) 24 Ocak 2018 LeBron James`den 30 bin rekoru Cleveland Cavaliers'ta forma giyen 33 yaşındaki yıldız basketbolcu LeBron James, NBA tarihinde 30 bin sayı barajını geçen en genç oyuncu oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
eczacıbaşı vitra Kadınlar CEV Kupası voleybol Yamamay e-work Busto Arsizio
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER