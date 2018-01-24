Eczacıbaşı VitrA çeyrek final yolunda avantajı kaptı
2018 CEV Kupası 8'li finaller ilk maçında İtalyan ekip Yamamay e-work Busto Arsizio'yu konuk eden Eczacıbaşı VitrA, 29-27,25-18,25-27 ve 25-18'lik setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Eczacıbaşı VitrA ilk iki seti 29-27 ve 25-18'lik skorlarla kazandı. Ev sahibi ekip üçüncü seti kaybetmesine rağmen, dördüncü sette rakibine üstünlük sağlayarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 28 sayıyla Tijana Boskovic olurken, kaptan Jordan Larson ve Rachael Adams 17'şer sayıyla takımlarının galibiyetinde rol oynadı.
Turuncu beyazlılar, etabın ikinci maçında 8 Şubat Perşembe günü Palayamamay Busto Arsizio'ya konuk olacak ve bu mücadeleden iki set kazanması halinde 4'lü finaller etabına yükselecek.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Lemonia Moula, Volodymyr Bosenko
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Adams, Simge (L), Hande, Ezgi, Güldeniz
Yamamay e-work: Bartsch, Berti, Diouf, Gennari, Stufi, Orro, Spirito (L), Wilhite, Botezat.
Setler: 3-1 (29-27, 25-18, 25-27, 25-18)
Süre: 109 dakika (31,25,29,24)