Dursun Özbek bunalımda! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Aday ol’ dedi ama…
SÖZCÜ ÖZEL HABER – Beklentilerin aksine Galatasaray Başkanlığı'nı Mustafa Cengiz'e kaybeden Dursun Özbek, mayısta yapılması planlanan olağan seçim öncesi ikilemde. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim hezimeti sonrası telefonla aradığı Özbek'e “Geçmiş olsun” dedi. Erdoğan, eski başkana bir de tavsiyede bulundu:
“Başlattığınız projelerinizi tamamlamak için ilk seçimde yeniden aday olmalısınız.”
Bu sözlere rağmen Özbek'e aday olma kararını sorgulatan önemli sebepler var:
1- İBRA EDİLMEME TEHLİKESİ
Galatasaray’da mart ayında yapılacak olağan mali genel kurulda Dursun Özbek yönetimi ibraya sunulacak. Ancak Özbek ve kurmayları, kendilerine karşı olan cephenin kenetlendiğini, genel kurulda ibra edilmeme riski ile karşı karşıya olduklarını düşünüyor.
2- MALİ SORUNLAR KORKUTUYOR
Şimdiye dek şahsi imzasıyla ödemeleri halleden devrik başkan, mali sorunların artacağını düşünüyor. Mevcut durumda transfer yapılmasının çok zor olduğunu gören Dursun Özbek, “Biz kolay kolay oyuncu alamayacaktık. Bu yönetim de alamaz ama fatura bize kesilir” diyor.
3- GÜVENOYU SIKINTISI VAR
Dursun Özbek, 2015'te 2800 oyla Galatasaray'ın 36. başkanı olmuştu; oyu, 2.5 sene sonra 1623'e indi. Bu gerileme eski başkanı rahatsız etti. Güvenoyu gibi gördüğü seçimdeki oy kaybı, “100 oy farkla kazansaydık bile yeniden seçime giderdik” dedirtiyor.
4- ‘HUZUR VERMEZLER’ ENDİŞESİ
Canaydın, Polat ve Aysal dönemlerinin etkili isimlerinin kendisine karşı örgütlendiğini düşünen Dursun Özbek, “Yeniden aday olsak bile bize rahat çalışma fırsatı vermezler” fikrini edindi. Özbek, “Tüydüler” sözünü kullanmanın da pişmanlığını derinden yaşıyor.