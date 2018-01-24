Dünyada ilk ve tek 1001 duruş posteri

Uluslararası Yoga Federasyonu tarafından 1001 duruş posteri insanlığa sunuldu. Bu çok özel poster gezegende ilk defa gösterilen ve sağlık için son derece etkili olan duruşları da içeriyor.

Yoga duruşu Sanskrit dilinde Asana olarak isimlendiriliyor ve sağlam ve hoşa giden anlamına geliyor. Duruşlar sinir sistemini kuvvetlendiren ve dengeleyen, zihni uyumlu ve huzurlu hale getiren psikosomatik çalışmalardır. Bedenin aldığı duruş pozisyonları, farkındalığı artırmakta ve beden- zihnin- ruhun yapısının keşfedilmesi için sağlam bir temel hazırlamaktadır. Bunların dışında duruşlar kas, iskelet, eklem, endokrin, kardiyovasküler, sinir, sindirim, dolaşım, lenfatik ve boşaltım sistemleri, enerji akımları, zihin ve ruh için de yararlıdır. Yoga metinlerine göre 8.400.000 duruş vardır, ancak günümüzde bunların çok azı bilinmekte ve uygulanmaktadır.

1001 Duruş Posteri hem ilk defa bu kadar çok duruşun bir arada sunulduğu bir poster olması hem de dünyada ilk defa uygulanan duruşları da içeriyor olması sebebiyle Yoga dünyasında büyük bir atlama taşı olacak. Bu olağanüstü poster çok yakında tüm dünyadaki Yogaseverlere sunulacaktır.