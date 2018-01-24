Cristian Baroni’nin yeni takımı belli oldu
2009-2014 yılları arasında Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Cristian Baroni, ülkesinin 2. Lig takımlarından Sao Caetano'ya transfer oldu.
Spor Toto Süper Lig’de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, Brezilya 2. Lig ekiplerinden Sao Caetano’ya transfer oldu.
En son Gremio’da mücadele eden 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2009 yılında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.
Sarı lacivertli ekiple 5 sezon mücadele eden Baroni, oynadığı 200 maçta 29 gol ve 22 asistlik performans sergilemişti.