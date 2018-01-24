Cinsel saldırı kültürü

Türkiye’de her gün garip şeyler oluyor. “Artık hiçbir şeye şaşırmam” diyorum ama her gün ‘Bu da oldu!’ demekten kendimi alamıyorum. Dün, Sivasspor camiası işçin çok heyecan verici bir gündü. Brezilyalı futbolcu Robinho’yu renklerine kattılar. Sosyal medya çalkalandı. Sivas Belediyesi bile Robinho için tweet yazdı.

Ben ise başka duygular içindeydim.

Haberleri, sosyal medya paylaşımlarını okudukça sinirlendim. Öfkelendim. Şaşırdım. Olan bitene anlam veremedim.

Sivasspor yönetiminin, Sivasspor taraftarlarının kadın akrabalarını, kadın arkadaşlarını düşündüm. Robinho’nun apar topar Türkiye’ye gelmesinin sebebini biliyorlar mı?

Robinho sözleşmeyi imzaladı Sivasspor taraftarına `Merhaba Gardaş` dedi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho ile düzenlenen imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

YIL HAPİS CEZASI

Robinho, uluslararası futbol camiasında futboluyla anılmıyor. Yabancı medya Robinho’nun Sivasspor’a transferi toplu cinsel saldırı ve hapis cezası haberi ile birlikte verildi.

Milano’da bir gece kulübünde 22 yaşında genç bir kadına cinsel saldırıda bulunan 6 kişilik grubun üyesi olmakla suçlandı. Aralık 2017’de 9 sene hapis cezası verildi. İlk derece mahkemesinin kararına itiraz etti.

İtalya’da temyiz süreci o kadar uzun ki, Robinho’nun hapiscezası uzun süre kesinleşmeyecek.

TÜRKİYE NASIL BAKACAK?

Sivasspor, İtalyan mahkemesinin mahkumiyet kararına rağmen, bir genç kıza toplu saldırıda bulunduğu için mahkum olan bir adama kol kanat gerdi.

Sivasspor, bu futbolcuyu bünyesine katarak altyapısına hangi mesajı verecek? Oyunculara, hakemlere cinsel saldırı soslu küfürler eden taraftarlar, Robinho’ya nasıl yaklaşacaklar?

Yabancı medya Türk futbolunu tecavüz ile anarken, biz üç maymunu oynamaya devam mı edeceğiz?

Futbolun ahlakı yok mu?

Türk futbolunun ahlakı yok mu?

Robinho kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? Ünlü futbolcu Sivasspor'la anlaştı! Dünyaca ünü futbolcu Robinho Sivasspor'la anlaştı! Peki Robinho kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? Dünyaca ünü futbolcu Robinho'nun bugün anlaşma imzalaması bekleniyor. Sivasspor yaptığı açıklama ile Robinho'yu bugün Sivas'a getireceklerini ve anlaşma imzalayacaklarını duyurdu. İşte büyük yıldız Robinho'nun geçmişte oynadığı takımlar ve hayat hikayesi... İlgili Haberi Oku