CANLI İZLE: Arsenal Chelsea maçı canlı yayın izle! İşte maçın şifresiz canlı izleneceği kanallar!

Sezonu kupasız kapatmak istemeyen Arsenal Chelsea, İngilitere Lig Kupası Yarı Final Rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İddialı iki takımın kıyasıya mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar haberimiz içerisindeki linkten Chelsea Arsenal maçını canlı yayın izleyebilir. İşte Arsenal Chelsea maçını canlı yayın izleme yolları ve maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanalların listesi...

Ligde iyi günler geçirmeyen Arsenal teselliyi Chelsea karşısında arıyor. Kupada finale kalmak için her şeyini sahaya koyacak ekibin maçı canlı yayınlanacak. İngilitere Lig Kupasını kaldırmak isteyen iki takımın karşılaşmasına şahit olmak isteyen futbol severler Arsenal Chelsea maçını canlı izlemenin yollarını erken saattlerden itibaren araştırmaya başladı. beIN Sports 1 canlı yayını ile ekranlara gelecek olan maçı canlı izleme yollarını öğrenmek isteyen taraftarlar haberimizdeki linkten seyredebilir. İşte Arsenal Chelsea maçı canlı izleme yolları ve maçı canlı yayınlayacak kanalların listesi…

ARSENAL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanşında karşılaşacak Arsenal Chelsea maçını izlemek isteyen futbolseverler maç hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt yanıt arıyor. Türkiye saati ile saat 23:00'da başlayacak. Hakem Michael Oliver yöneteceği maç Arsenal Chelsea maçı beIN Sports 1 canlı yayında ekranlara gelecek. Ayrıca Chelsea maçını canlı yayınlayan yabancı kanallar listesini de haberimizin bulabilir. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

ARSENAL CHELSEA MAÇINI CANLI İZLE

ARSENAL CHELSEA MUHTEMEL İLK 11’LER

Chelsea: Courtois, Moses, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Alonso, Fabregas, Kante, Bakayoko, Hazard, Morata

Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Holding, Bellerin, Xhaka, Wilshere, Maitland-Niles, Sanchez, Welbeck, Lacazette

ARSENAL KUPAYI KAZANARAK AVRUPA'YI GARANTİLEMEK İSTİYOR

Ligde parlak günler geçirmeyen Arsenal, İngiltere Lig Kupasını kazanarak önümüzde sene en azından Avrupa Ligi'ne katılarak Avrupa'da var olmak istiyor. Ligde şu anda 6. sıradaki kırmızı beyazlı ekip Chelsea'ye elenmesi halinde seneye Avrupa kupalarına katılma ihtimalini riske atacak. Conte ile çıkış yakalayan Chealsea ise müzesine bir kupa daha katarak gücünü rakiplerine göstermek, taraftarlarını sevindirmek istiyor.

MAÇI CANLI YAYINLACAK YABANCI KANALLAR

Be Sport 1(belgium)/Hd,

beIN Sports Connetct EPANA,

Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD,

Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france),

Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD,

Digi Sport 1 (Hun),

Dolce Sport / Hd,

ESPN Caribbean,

Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie),

GO Sports 2 / Hd, / Hd,

KAZ Sport, Lig tv3/HD,

Ntv Plus Futbol 1 / HD,

O2 Sport (cze),

OLL TV Player,

Sky Sport 2 (germany)/HD,

Sport 1 (israel)/HD.