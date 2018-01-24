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Beşiktaş’ta Tolgay Arslan’ın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Tolgay Arslan'ın mukavelesini Mayıs 2022'ye kadar uzattı.
17:4724 Ocak 2018
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Beşiktaş’ta Tolgay Arslan’ın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Ali Arslan’ın mukavelesini Mayıs 2022 yılına kadar uzattı. Gurbetçi oyuncunun daha önce yaptığı açıklamalarda sözleşme uzatma konusunda kulüple anlaştığını ifade etmesine rağmen resmiyete dökülmemişti.

Bugün ise Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki mayıs ayında sona erecek olan sözleşmesi, Mayıs 2022 yılına kadar uzatıldığı bilgisi yer aldı. 24 Ocak 2018 Beşiktaş`ta flaş Vagner Love kararı Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un forveti Vagner Love'ı transfer etme konusunda çalışmalarını durdurma kararı aldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş spor toto süper lig Tolgay Arslan
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