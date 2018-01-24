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Beşiktaş’ta flaş Vagner Love kararı

Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un forveti Vagner Love'ı transfer etme konusunda çalışmalarını durdurma kararı aldı.
13:3724 Ocak 2018
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Beşiktaş’ta flaş Vagner Love kararı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Vagner Love’ın, Beşiktaş’a transferi çıkmaza girdi.

BeİN Sports’un haberine göre; Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor yönetiminin istekleri sonrasında transferi şu an için durdurma kararı aldı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun golcü futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli istediği, siyah beyazlı yönetimin ise bu fiyatı indirmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

Aras Özbiliz ve Mustafa Pektemek’i takasta kullanmak isteyen Beşiktaş, savunma oyuncusu Mitrovic’i de kiralık olarak takasta kullanma hesapları yapıyordu.

Vagner Love, geçtiğimiz sezonu 23 golle gol kralı olarak tamamlamayı başarmıştı.

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Etiketler
Aytemiz Alanyaspor beşiktaş Vagner Love
Son güncelleme: 14:12 | 24.01.2018
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