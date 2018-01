Arsenal Chelsea maçı hangi kanal yayınlıyor saat kaçta? Arsenal Avrupa aşkına…

İngiltere Lig Kupası’nda finale çıkmak isteyen Arsenal Chelsea, 0-0 biten İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçının rövaşında karşılaşacak. Peki seyir zevkinin en üst olduğu Arsenal Chelsea İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kaç kaç biteceği kestirilemeyen bir mücadele izlemek isteyen taraftarların şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını araştırdığı maç hakkında merak edilen her şey haberlerimizde. Arsenal Chelsea saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlayacak sorularının yanıtları ve tüm detaylar…

ARSENAL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanşında karşılaşacak Arsenal Chelsea maçını izlemek isteyen futbolseverler maç hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt yanıt arıyor. Türkiye saati ile saat 23:00’da başlayacak Arsenal Chelsea maçı beIN Sports 1 canlı yayında ekranlara gelecek.

ARSENAL KUPAYI KAZANAR AVRUPA’YI GARANTİLEMEK İSTİYOR

Ligde parlak günler geçirmeyen Arsenal, İngiltere Lig Kupasını kazanarak önümüzde sene en azından Avrupa Ligi’ne katılarak Avrupa’da var olmak istiyor. Ligde şu anda 6. sıradaki kırmızı beyazlı ekip Chelasea’ya elenmesi halinde seneye Avrupa kupalarına katılma ihtimalini riske atacak. Conte ile çıkış yakalayan Chealsea ise müzesine bir kupa daha katarak gücünü rakiplerine göstermek, taraftarlarını sevindirmek istiyor.

ARSENAL CHELSEA MUHTEMEL İLK 11'LER

Chelsea: Courtois, Moses, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Alonso, Fabregas, Kante, Bakayoko, Hazard, Morata

Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Holding, Bellerin, Xhaka, Wilshere, Maitland-Niles, Sanchez, Welbeck, Lacazette

Only Arsenal stand between us and a trip to Wembley.

Here’s our #CarabaoCup journey so far…

via @WilliamHill pic.twitter.com/JqLpj0nFyV

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 24 Ocak 2018