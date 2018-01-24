Arsenal Chelsea maçı hangi kanal yayınlıyor saat kaçta? Arsenal Avrupa aşkına…

İngilitere Lig Kupası Yarı Final Rövanş maçında karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakip Arsenal Chelsea maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk maçta 0-0 berabere kalan Chelsea Arsenal bu kez kazanarak finale yükselmek için sahaya çıkacak. Peki, Arsenal Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverlerin merak ettiği tüm soruların yanıtları haberimizde...

İngiltere Lig Kupası’nda finale çıkmak isteyen Arsenal Chelsea, 0-0 biten İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçının rövaşında karşılaşacak. Peki seyir zevkinin en üst olduğu Arsenal Chelsea İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kaç kaç biteceği kestirilemeyen bir mücadele izlemek isteyen taraftarların şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını araştırdığı maç hakkında merak edilen her şey haberlerimizde. Arsenal Chelsea saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlayacak sorularının yanıtları ve tüm detaylar…

ARSENAL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanşında karşılaşacak Arsenal Chelsea maçını izlemek isteyen futbolseverler maç hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt yanıt arıyor. Türkiye saati ile saat 23:00’da başlayacak Arsenal Chelsea maçı beIN Sports 1 canlı yayında ekranlara gelecek.

ARSENAL KUPAYI KAZANAR AVRUPA’YI GARANTİLEMEK İSTİYOR

Ligde parlak günler geçirmeyen Arsenal, İngiltere Lig Kupasını kazanarak önümüzde sene en azından Avrupa Ligi’ne katılarak Avrupa’da var olmak istiyor. Ligde şu anda 6. sıradaki kırmızı beyazlı ekip Chelasea’ya elenmesi halinde seneye Avrupa kupalarına katılma ihtimalini riske atacak. Conte ile çıkış yakalayan Chealsea ise müzesine bir kupa daha katarak gücünü rakiplerine göstermek, taraftarlarını sevindirmek istiyor.

ARSENAL CHELSEA MUHTEMEL İLK 11'LER

Chelsea: Courtois, Moses, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Alonso, Fabregas, Kante, Bakayoko, Hazard, Morata

Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Holding, Bellerin, Xhaka, Wilshere, Maitland-Niles, Sanchez, Welbeck, Lacazette

Only Arsenal stand between us and a trip to Wembley. Here’s our #CarabaoCup journey so far… via @WilliamHill pic.twitter.com/JqLpj0nFyV — Chelsea FC (@ChelseaFC) 24 Ocak 2018

PREMİER LİG’DE YÜZÜ GÜLMEYEN ARSENAL, KUPA MAÇLARINDA COŞUYOR

Arsene Wenger’li Arsenal’ın yüzü uzun yıllardır Premier Lig’de gülmese de İngiltere Lig Kupasını adeta tek başına domine etti. Wenger, Arsenal takımıyla İngiltere Federasyon Kupası’nı 7 kez kazanarak bu alanda rekor kırdı. ekibinde 2005 yılına kadar 4 kez Federasyon Kupası’nı kazanan Wenger, 9 yıl sürecek kupasız bir döneme girdi. Özlemini 2014 yılında yine Federasyon Kupası ile gideren Fransız çalıştırıcı, başarısını 2015 ve 2017 yıllarında tekrarlayarak 7 kezle kupayı en çok kazanan teknik adam olmayı başardı.

CONTE, PREMİER LİG’İN EN DENEYİMLİ HOCASI WENGER’İN KARŞISINDA

68 yaşındaki Wenger, Premier Lig'de en fazla maça çıkan teknik adam konumunda.1 Ekim 1996 tarihinde Kuzey Londra temsilcisinde teknik direktörlüğe başlayan Wenger ligde en uzun görev alan teknik direktör konumunda. Arsenal'in başında 812 lig maçına çıkan Fransız teknik adam, bu karşılaşmalarda 468 galibiyet, 199 beraberlik ve 145 mağlubiyet aldı.