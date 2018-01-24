Antalyaspor’un dünya yıldızı Samuel Eto’o Kimdir? Kaç yaşında? İşte hakkında bilinmeyenler…

Her transfer döneminin gözde futbolcusu olan Samuel Eto'o kimdir? Kaç yaşında? Transfer olduğu kulüplerin vazgeçilmez oyuncusu olan yıldız oyuncunun kariyeri başarılarla dolu. İşte Süper Toto Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Kamerunlu yıldızın kim, kaç yaşında olduğu, oynadığı takımlar ve hakkında tüm merak edilenler...

Yıllardır spor medyasında adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu Antalyaspor formasını giyinmeye devam ediyor. Hakkındaki söyletinlerin hiç sona ermediği Eto’o neredeyse Avrupa’da oynamadık lig bırakmadı. Futbolu yakından takip edenlerin ismini iyi bildiği Eto kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında? İşte yıldız oyuncunu hakkında bilinmeyen ve merak edilen tüm detaylar…

SAMUEL ETO’O KİMDİR?

10 Mart 1981 yılında Kamerun’da dünyaya gelen yıldız oyuncu, şu anda Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da forma giymekte ve aynı zamanda takımın kaptanlığını yapmaktadır. Samuel Eto’o yaşı 36 olmasına rağmen futbol yaşantısına devam etmekte, kariyeri boyunca şu ana kadar 825 golün altına imzasını attı.

KULÜP KARİYERİ

Real Madrid

Samuel Eto’o 1997 yılında Real Madrid’e transfer oldu ama sadece Real Madrid B takımında antrenmanlara çıktı. Real Madrid B takımı ise AB statüsünde olmadığı için Eto’o’yu, ikinci lige yolladı sonuç olarak 1997-98 sezonu için Leganés takımında forma giydi.

Mallorca

Sonraki iki sezon birinci lig ekiplerinden Mallorca’ya kiralandı. Mallorca’da ki ikinci sezonunda 11 gol atarak ligde dikkatleri üzerine çekti. 2003 senesinde Eto’o’lu Mallorca Copa del Rey’i kazandı. Finalde Recreativo takımını 3-0 yendi. 2 gol atan Eto’o kupanın kazanılmasında önemli bir rol oynadı. Eto’o 2004 yazında FC Barcelona’ya 24 milyon € transfer bedeliyle transfer olana kadar, Mallorca kulübüyle ligde 54 gol atarak kulüp tarihine geçti.

FC Barcelona

Barcelona’da harika sezonlar geçirdi. 2006 ve 2009 senelerinde Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Her iki şampiyonlar ligi finalinde de gol atma başarısı gösterdi. 2005-2006 sezonunda 26 gol atarak La Liga da gol kralı oldu. 2008-2009 sezonunda 30 gol

atmasına rağmen 32 gol atan Diego Forlan’ın arkasından 2. sırada kaldı. Barcelona da hep sorun çıkaran oyuncu olarak gösterilen Kamerunlu yıldız 2009-2010 sezonu başında Barcelona’nın ve Inter’in golcüsü Zlatan İbrahimoviç’i 40 milyon euro ve Samuel Eto’o karşılığında transfer etmesi sonucu Takas yoluyla Inter’e transfer oldu.

FC Internazionale Milano

Inter’de ilk senesinde Serie A şampiyonluğu, Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2009 da ayrıldığı Barcelona’nın ardından gittiği Inter takımıyla da Avrupa’nın en büyük kupasını kaldırmayı başardı.

FK Anji Mahaçkala

Ağustos 2011’de Rusya’nın Dağıstan bölgesinin takımı Anji Mahaçkala’ya transfer olan Eto’o, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Rus ekibinden yılda yaklaşık 21 milyon € kazanacak olan Eto’o için Anzhi, Inter’e 30 milyon € bonservis bedeli ödemiştir.

İlk sezonunda 22 Çempionat Rossii Po Futbolu maçında forma giyen Eto’o 13 gol atıp 6 asist yapmıştır. 1 de Kubok Rossii maçında forma giyen Eto’o toplamda 23 resmi maçta 13 gol 6 asist ile oynamıştır. Çempionat Rossii Po Futboludaki ikinci sezonunda da başarılı bir performans gösteren Eto’o 25 Lig maçında 10 gol atıp 5 asist yapmayı başarmıştır. Anji Mahaçkala formasıyla UEFA Avrupa Liginde de forma giyen Eto’o 16 maçta 9 gol atıp 3 asist yapmıştır. Toplamda 44 resmi maçta 21 gol 8 asist ile oynamıştır. Anji Mahaçkala formasıyla 2 sezonunda tüm resmi maçlarda 67 maçta 34 gol atıp maç başına 0.51 gol ortalaması ile oynamıştır. Eto’o ayrıca 67 maçta 14 de asist yapmıştır.

Chelsea FC

Samuel Eto’o 29 Ağustos itibarıyla Chelsea FC takımına transfer olmuştur.Samuel Eto’o Chelsea FC takımında 29 numaralı formayı giymiştir. 2013-14 sezonunda Chelsea’de forma giyen Eto’o 21 lig maçında 9 gole imza atmıştır.

Everton

Samuel Eto’o, 26 Ağustos 2014’te Everton ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 4 gün sonra çıktığı ilk maçta eski takımı Chelsea’ye 6-3 yenildikleri maçta bir gol kaydetti. Eto’o, Everton’la daha önce kazanamadığı UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı kazanmak istiyordu ama devre arasında takımdan ayrıldı. Bu süreçte çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.

Sampdoria

27 Ocak 2015’te Eto’o, Serie A’ye döndü ve Sampdoria ile iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor

Samuel Eto’o 7 Temmuz 2015’te Antalyaspor’la sözleşme imzaladı. 15 Ağustos 2015 günü Antalyaspor formasıyla ilk maçında İstanbul Başakşehir’e iki gol atmıştır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1997 yılında henüz 15 yaşındaken Millî formayı giymeye başlayan Eto’o 2013 yılına kadar 17 yılda 112 maçta forma giyip 55 gol atmış ve maç başına 0.49 gol ortalaması ile oynamıştır.

Eto’o Türkiye’de Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Rigobert Song ile yine Türkiye’de Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü formaları da giyen Geremi’den sonra en çok millî olan 3.futbolcudur. Eto’o aynı zaman da Kamerun millî takım tarihinde en çok gol atan (55) futbolcusudur.