Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’ndan Nasri ve Eto’o açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisar maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Samir Nasri ve Samuel Eto'o hakkında açıklama yaptı

Antalyaspor, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisar maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yıldız futbolcu Samuel Eto'o da takımdan ayrı koşulara başladı.

Süper Lig'de 17 puanla 16. sırada bulunan Antalyaspor, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman koşu, istasyon ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başladı. Hamzaoğlu da futbolcularının pas çalışmasına katıldı. Antrenman daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Uzun süredir sakatlığı bulunan Samuel Eto'o ise takımdan ayrı koşulara başladı. Bir gazetecinin fotoğraf makinesini alan Hamzaoğlu, uzak bölgede çalışan kalecilerin çalışmalarını fotoğrafladı.

Antrenman öncesi gazetecilere değerlendirmede bulunan Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyete rağmen oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.İyi oyuna rağmen sahada bazı noktalarda eksikliklerin olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, “Biraz daha dikkatli çalışmamızın yanında zamana ihtiyacımız olduğu göründü. Ama önemli olan takımın niyetiydi. Herkes sahada kazanmak için elinden gelen mücadeleyi ortaya koydu. Bu bizim için sevindiriciydi. Caza sahamızda kalabalıkken yediğimiz goller düşündürücüydü. Onlara da önlem alacağız. Uyumu yakaladığımız zaman bu tür golleri yemeyeceğiz” diye konuştu. Antalyaspor, Hakan Özmert ile prensipte anlaştı Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Hakan Özmert ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. İlgili Haberi Oku

“ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLACAK”

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması hakkında da açıklamalar yapan Hamzaoğlu, “16 tane final maçımız var. Her maç bizim için önemli. Akhisar'a gidiyoruz. Onlarında yeni stadyumlarının açılışı olacak, benim de eski takımım. Güzel, zor ve çekişmeli bir maç olacak. İki takımın da puana ihtiyacı var. Hak edenin, iyi mücadele edenin kazandığı maç olsun” ifadelerine yer verdi.

“ETO’O BİZİMLE, NASRİ’Yİ GÖRMEDİM”

Eto'o ve Samir Nasri'nin son durumunun sorulması üzerine Hamzaoğlu şunları söyledi: “Eto'o geldi, doktor kontrolünün ardından salonda çalışıyor. Sahaya da çıkabilir. İki üç gün içinde takımla çalışmalara başlayacak. Nasri'yi daha görmedim, menajeri aracılığıyla kulüple görüşüyor. Oyuncular kalırlarsa sahaya çıkarlar, takım için mücadele ederler. Gidecek olurlarsa kendi kararlarıdır.”

“HAKAN ÖZMERT’LE ANLAŞTIK”

Bir iki noktaya takviye yapacaklarını kaydeden Hamzaoğlu, “Kadro derinliğine ihtiyacımız var. Transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. Medipol Başakşehir'den Hakan Özmert'le prensipte anlaştık. Orta sahada sakatlık ve kart cezası durumunda tecrübeli bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Hakan, burada oynamış, güzel izler bırakmış. O da bize bu zor yolculuğumuzda katkı sağlayacaktır” dedi.