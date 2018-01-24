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Antalyaspor, Samir Nasri’yi gönderiyor! Samuel Eto’o ile son görüşme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, yıldız futbolcuları Samir Nasri ve Samuel Eto'o ile yol ayrımında. Nasri ile yolları ayırma kararı alan Antalyaspor, Kamerunlu golcü ile de son bir görüşme gerçekleştirecek.
11:0624 Ocak 2018
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Antalyaspor, Samir Nasri’yi gönderiyor! Samuel Eto’o ile son görüşme

Antalyaspor’da yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Samir Nasri ile sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı alındı.

Kırmızı beyazlı kulüp, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Samir Nasri ile yollarını ayıracak. Antalyaspor Yönetim Kurulu’nun dün akşam yaptığı toplantıda, Nasri’nin sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı alındı.

Yıldız futbolcunun alacaklarına ilişkin menajeriyle pazarlık halinde olan Antalyaspor yönetimi bugün yapılacak son görüşmeyle Nasri’nin sözleşmesini feshedecek.

ETO’O İLE SON GÖRÜŞME

Antalyaspor yönetimi, transfer döneminde adı sıkça farklı takımlarla anılan Eto’o ile dün yapması planlanan görüşmeyi bugün gerçekleştirecek. Yıldız futbolcunun menajerinin de katılacağı toplantıda Eto’o’ya gelen transfer teklifleri masaya yatırılacak. Eto’o’ya takımda kalmasını da teklif edecek Antalyaspor yönetimi, yıldız futbolcunun başka takıma gitmek istemesi halinde kulüpten alacaklarına karşılık olarak transferine onay verilmesi düşünülüyor.

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