Antalyaspor, Samir Nasri’yi gönderiyor! Samuel Eto’o ile son görüşme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, yıldız futbolcuları Samir Nasri ve Samuel Eto'o ile yol ayrımında. Nasri ile yolları ayırma kararı alan Antalyaspor, Kamerunlu golcü ile de son bir görüşme gerçekleştirecek.

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