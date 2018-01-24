Anadolu Efes Real Madrid’e konuk oluyor

Euroleague’in 20. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.45'te İspanya deplasmanında Real Madrid ile mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 19 haftada 5 galibiyet ve 14 mağlubiyet alarak 16. sırada yer alırken, İspanya temsilcisi Real Madrid ise 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile dördüncü sırada bulunuyor.

Avrupa'da 611. randevu

Avrupa arenasındaki 611. mücadelesine çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 610 karşılaşmada 338 galibiyet, 272 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 363. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 362 karşılaşmada 181 kez galibiyet alırken 181 kez de mağlubiyet elde edebildi.Anadolu Efes ile Real Madrid Avrupa kupalarında bugüne kadar 27 kez karşılaştı. Efes, 7 kez gülen taraf olurken, 20 mücadelede ise mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta lacivert-beyazlılar, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederken, Euroleague'de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada ise İstanbul ekibi 6 galibiyet, 19 mağlubiyet ile parkeden ayrıldı.