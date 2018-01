Albert Riera’dan futbola veda

Kariyerinde Galatasaray’ın yanı sıra Liverpool, Espanyol, Manchester City gibi kulüplerin de olduğu Albert Riera, futbola veda ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

35 yaşındaki İspanyol oyuncu son olarak Slovenya temsilcisi FC Koper’de forma giyiyordu.

Riera, sosyal medyadaki veda mesajında ”Futbola veda etmek için doğru zaman. 2001 yılından bu yana beraber yürüdüğüm kulüplere ve taraftarlara teşekkür ederim. 17 yıldır birlikte olduğumuz için minnettarım ve gurur duyuyorum. Şimdi yeni adımım için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Right time to say BYE as a player. Thanks to the clubs and supporters that have been along this way with me from 2001 till today. Proud and thankful for the way we have been together during 17 years.Now time to look forward and impatient for my new step!#thanks #football pic.twitter.com/hSX1wwa3ms

