Abdurrahim Albayrak: “Haber sızdıranları bulacağız”

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da yeni yönetimde yer alması beklenen Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile aralarında sorun olduğu iddialarını yalanladı

Galatasaray'da yeni yönetimde yer alacak olan Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp içinde haber sızdıranları bulacaklarını söyleyen Albayrak, transfer için de Fatih Terim'in son dakika bombası patlatacağına inandığını söyledi.

Kayserispor ile oynanan maça gitmediğini belirten Abdurrahim Albayrak, “Kayseri maçından önce Mustafa Cengiz Başkanım, Kayseri'ye gitmemi istedi ama, daha mazbatalarını almamıştı başkanım ve yönetici arkadaşlarım. Bu nedenle gidemedim. Maçı İstanbul'da izledim. Şu andaki hastalığım da bu maçtan kaynaklıdır. Çok heyecanlandım 2-1 olunca. Yönetime girmeden önce arkadaşlarımızla konuşurken bu maçı işaret ediyordum. Ama Galatasaray fırtına gibi başladı maça. Peş peşe goller geldi ve sonrasında 3. golü kaçırdık. İkinci yarı Kayserispor maça iyi başladı ve durum 2-1 oldu. 2-1'den sonrasını ne ben anlatayım, ne de siz sorun. Çok zor bir 45 dakika oldu. Çok terlemişim ve sonra hava almak için dışarı çıkınca şifayı kaptım” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'le her gün konuştuklarını sözlerine ekleyen Abdurrahim Albayrak, “Fatih Hoca'yla sürekli görüşüyoruz. Bazı arkadaşlar bilinçli şekilde yıpratma haberleri yapıyor. Bazı arkadaşlar içeriden haber alıyor, Galatasaray, Kayseri'ye gitmeden önce Gomis'le ilgili yapılan haberler yakışıksız oldu. İçeriden kimlerden haber alındığının hepsinin farkındayız. Bunları isimleriyle beraber tek tek açıklayacağız. İçeriden haber sızdıran, Galatasaray'ın ekmeğini yiyip Galatasaray'a zarar verenler, bundan sonra Galatasaray'da olmayacak. Bundan önceki dönemde görev yaptığımda bu tip şeylerle karşılaşmıştım ve sonrasında gerekeni yapmıştık. Kimse Galatasaray'a zarar vermeye kalkmasın. Ünal Aysal Başkanın zamanında söylemiştim, Fatih Hoca'yla 2-3 yıl değil, 13 yıl mukavele yapalım diye” diye konuştu.

“FATİH TERİM İLE DOSTLUĞUMUZ MEZARA KADAR”

Galatasaray'ın son dönemde çok sayıda teknik adam değiştirdiğine dikkat çeken Albayrak, “Prandelli geldiğinde, Ali Dürüst'le beraber oturuyorduk, bana, “Bu takımın hepsini gönderip yeni takım kurun” dedi. Biz de takımı tuttuk, Prandelli'yi gönderdik ve şampiyon olduk. Tudor da geldiğinde herhalde aynı yolu denemiş demek ki, bizim çok değerli futbolcularımızı taraftarın önüne attılar. Şimdi bakıyorsunuz Fatih Hoca transferleri yaptı. Selçuk ve Sinan takır takır top oynuyor. Daha birçok arkadaşımız olacaktır böyle. Hoca farkı böyle ortaya çıkıyor. Fatih Terim'le benim dostluğum pazara kadar değil, mezara kadardır. Kendisiyle her gün konuşuyorum. Şu anda Florya'ya gitmiyorum. Yetkilerimizi aldıktan sonra gideceğiz. Dün başkanımız ve yönetim kurulumuz mazbatalarını aldı ve atamalar yapılacak. Benim oraya pat diye gitmem yakışıksız olur. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı yıpratıcı, emin olmadığınız haberler yapmayın. Kayseri'ye giderken, Gomis'in alacağını kuruşuna kadar yazmışlar. İçerideki haini bulacağız. Bakın her zaman beraberiz. Deplasmanlarda da beraber olacağız. Slovenya kampında her akşam beraber sohbet ediyorduk. Bizim de hatalarımız olabilir size karşı. Galatasaray'a zarar vermeyin, başka Galatasaray yok. Fedakar bir başkan vardır. Çıktı aslanlar gibi ben adayım dedi ve herkese ders verdi. Bundan sonra kimse fırsatçılık yapıp erken seçime gitmeye kalkmasın. Buna da Mustafa Cengiz başkanım noktayı koydu. Ben de onunla çalışacağım için mutlu ve gururluyum. Söylediklerinin hepsinin altına imzamı atıyorum” açıklamasını yaptı.

“I LOVE YOU HOCAM”

Transferin bitmesine daha vakit olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak, “Başkan ve hocayla uzun uzun konuştuk. 5 gün daha var transfere. Hocanın da çalışması vardır ve son günlerde bombayı patlatmayı sever. Bombayı patlatırız inşallah. Burada benim gelmemden ziyade Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte şampiyonluk şansımız çok yükseldi. Bunun karşılığını Kayseri'de 3 puanla aldık. Ben bu galibiyet 3 değil 13 puan olarak bakıyorum. Bu maç, Fatih Hoca'nın eseridir. Galatasaray'ın oyun düzeni budur. Hocamız bu seviyeyi 60-70 dakikaya çıkardıklarında Galatasaray'ı kimsenin tutamayacağını söyledi. İşte Galatasaray'ı bugünlere getiren en büyük aktörlerden birisi Fatih Terim'dir. Onun için de ben kendisine ‘I love you Hocam' diyorum” diyerek sözlerini tamamladı.