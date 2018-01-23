Yunanistan’da halter efsanesi Valerios Leonidis görevden alındı
SKOR DIŞ HABERLER / Naim Süleymanoğlu’nun tabutu başında çekilen fotoğrafıyla gündeme oturan Yunanistan Halter Milli Takımı Antrenörü Valerios Leonidis’in görevden alındığı öğrenildi.
Yunan basınında çıkan haberlerde, Halter Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Pyrros Dimas, 90’lı yıllardaki Yunanistan’ın rüya takımı olarak adlandırılan ekipten arkadaşı olduğu 51 yaşındaki Leonidis’in görevine son verdi.
Leonidis’in yerine Christos Konstantinidis getirilirken, yardımcı antrenörlüğe ise Dimas’ın kardeşi Odysseus’un atandığı belirtildi.
Konstantinidis, 1997 yılında milli takım teknik direktörü Christo Iacovou’nun sporculara yasaklı madde verdiğini söylemiş ve ülkede büyük yankı uyandırmıştı.
Ayrılık haberini e-mail yoluyla alan Leonidis’in en kısa sürede anahtarları antrenör St. Kosmas’a teslim edeceği belirtilirken bu ayrılığa neyin gerekçe olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı.
Leonidis, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılmış ve efsane sporcunun tabutunu öperken çekilen fotoğrafıyla gündem olmuştu.
Leonidis, bu fotoğraf nedeniyle kendisine soruşturma açıldığı haberlerini ise yalanlamıştı.