Vagner Love kimdir? Kaç yaşında? İşte Tecrübeli golcü hakkında merak edilenler…

Vagner Love kimdir? Kaç yaşında? Aytemiz Alanyaspor forması giyen tecrübeli golcü Vagner Love'un Beşiktaşa transferi bugünlerde futbol dünyasının en çok konuşulan konularının başında geliyor. Kariyerini Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da sürdüren Brezilyalı yıldız kariyeri ve hakkında merak edilenler.

Brezilyalı golcü Beşiktaşa mı gidiyor? Aytemiz Alanyaspor forması giyen tünlü golcünüğn Beşiktaş’a transferi gündemde. Peki Vagner Love kimdir? Kaç yaşında? Beşiktaş’a transfer oldu mu? İşte ayrıntılar…

VAGNER LOVE KİMDİR?

Vagner Love Brezilyalı forvet oyuncusu.. Profesyonel futbol hayatına 2002 yılında Brezilya’nın Palmeiras kulübünde başlayan Vagner Love burada oynadığı iki sezon boyunca 42 maçta 27 gol kaydetti. 2004 yılında Rusya’nın CSKA Moskova takımın transfer olan ve burada parlayan Brezilyalı oyuncu 2013 yılına kadar Rus ekibinde 158 maça çıkarak 79 gol attı. CSKA Moskova’da iki lig, 5 Rusya Kupası ve 3 Rusya Süper Kupası kazanan oyuncu 2005 yılında bu takımla UEFA Kupası’nı kazandı.

2009 yılında Palmeiras’a, 2010 yılında Flamengo’ya kiralanan Love 2013 yılında beri 12 Milyon Euro’ya Çin’in Shandong Luneng takımına transfer oldu. 2 yıl süren Çin macerasının ardından Brezilya’ya geri dönen Love, Corinthians’ta 1 yıl oynadıktan sonra ocak 2016’da Monaco’ya transfer olarak yeniden Avrupa’ya döndü.

Monaco’da 12 maçta forma giyen Love, 4 gol kaydetti. Bu sezon sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maça çıkmayan Vagner Love, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı ön eleme maçlarında da sahadaki yerini alamamıştı. Ayrıca Vagner Love, Brezilya milli takımı formasını 21 kez giyerek 5 gol kaydetti.

VAGNER LOVE KİŞİSEL BİLGİLERİ

Tam adı: Vágner Silva de SouzaDoğum tarihi: 11 Haziran 1984 (27 yaşında)Doğum yeri: Rio de Janeiro, BrezilyaBoyu: 1.80 m.Mevkii: ForvetOynadığı takımlar: Palmeiras, CSKA Moskova, Flamengo, SD Luneng, Corinthians, Monaco