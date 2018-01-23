Ümit Milli Takım’da Alpay Özalan dönemi

Ümit Milli Takım’da bugün beklenmedik bir şekilde görevinden istifa eden Abdullah Ercan’ın yerine Alpay Özalan'ın getirildiği öğrenildi. İHA'nın haberine göre TFF resmi açıklamayı çarşamba günü yapacak.

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