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Ümit Milli Takım’da Alpay Özalan dönemi

Ümit Milli Takım’da bugün beklenmedik bir şekilde görevinden istifa eden Abdullah Ercan’ın yerine Alpay Özalan'ın getirildiği öğrenildi. İHA'nın haberine göre TFF resmi açıklamayı çarşamba günü yapacak.
21:5823 Ocak 2018
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Ümit Milli Takım’da Alpay Özalan dönemi

9 yıldır Milli Takım'ın çeşitli kategorilerinde görev yapan Abdullah Ercan, bugün sürpriz bir şekilde istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) istifasını sunan Ercan'ın istifasının kabul edildiği, Ümit Milli Takım'ın başına geçecek ismin ise Alpay Özalan olduğu öğrenildi.

Alpay Özalan'a yakın kaynaklardan İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Alpay Özalan'ın TFF ile anlaşma imzaladığı, yapılan anlaşmanın da Çarşamba günü TFF'nin resmi internet sitesinden duyurulacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Alpay Özalan en son TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da görev yapmış, kırmızı-beyazlılarda göreve çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Genç teknik adam ligin 6. haftasında alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti.

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Etiketler
ABDULLAH ERCAN Alpay Özalan Türkiye 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Türkiye Ümit Milli Takımı ümit milli takım
Son güncelleme: 22:13 | 23.01.2018
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