UEFA Uluslar Ligi nedir? UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye hangi grupta?

Türkiye A Milli takımının da katılacağı UEFA Avrupa Uluslar Ligi kuraları 23 Ocak'da çekilecek. İlk kez düzenlenecek olan turnuva hakkına bilgisi olmayan futbolseverler UEFA Avrupa Uluslar Ligi nedir, ne zaman başlıyor, Türkiye kaçında torbada araştırıyor. UEFA Avrupa Uluslar Ligi formatı nasıl olacak diye sorulurken bir diğer merak konusu da UEFA Avrupa Uluslar Ligi gruplarında hangi ülkeler var? İşte tüm soruların yanıtları...

UEFA tarafından ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Uluslar Ligi hakkında bilgisi olmayan çok sayıda kişi var. Türkiye’nin de mücadele edeceği turnuva hakkında UEFA Avrupa Uluslar Ligi nedir, rakiplerimiz kimler, hangi ülkeler katılıyor, ne zaman başlayacak, Türkiye kaçıncı torbada gibi sorular sıkça dile getiriliyor. Peki EURO 2020’ye kolay gidiş bileti sağlayan UEFA Avrupa Uluslar Ligi nedir, formatı nasıl, ne zaman başlayacak, Türkiye kimlerle eşleşti? UEFA Avrupa Uluslar Ligi hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz…

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi’nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi’nde mücadele edecek.

A,B,C,D olmak üzere 4 ayrı kümede 55 ülkenin yer alacağı UEFA Uluslar Ligi’nde 16 grup olacak. Ülkelerin kat sayılarına göre sıralandığı kümelerde A ve B kümesinin 4 grubunda 3’er takım yarışacak. Küme C içerisinde yer alan takımlarda bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke mücadele edecek. D yani en düşük katsayılara sahip olan ülkelerin kümesinde ise dört grupta dört ülke yer alacak. EURO 2020’ye erkenden katılma bileti sağlayan turnuvanın A,B,C gruplarında sonuncu olan takımlar ligden düşecek.

ULUSLAR LİGİ’NE HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

55 ülkenin mücadele edeceği turnuvada Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda, Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, TÜRKİYE, Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya, Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç, Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya, Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan, Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg, Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık katılan ülkeler arasında yer alıyor.

ULUSLAR LİGİ TORBALARI

A LİGİ

1. Torba: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya

2. Torba: Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya

3. Torba: Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda

B LİGİ

1. Torba: Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya

2. Torba: İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek

3. Torba: Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, TÜRKİYE

C LİGİ

1. Torba: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya

2. Torba: Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç

3. Torba: Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya

4. Torba: Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya

D LİGİ

1. Torba: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan

2. Torba: Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg

3. Torba: Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta

4. Torba: Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık

ULUSLAR LİGİ FORMATI

A LİGİ

Takımlar, 3’erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019’da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri’nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019’da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020’de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi’nde B Grubu’na düşecek.UEFA EURO 2020’ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020’de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B LİGİ

B Ligi’ndeki 12 ülke, 3’er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi’ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020’de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi’ne düşecek.B Ligi’nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020’ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020’de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

C LİGİ

Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4’er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi’ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020’de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi’nde D Grubu’na düşecek.UEFA EURO 2020’ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020’de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

D LİGİ

Takımlar 4’erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi’ne yükselecek. UEFA EURO 2020’ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020’de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 yılının Eylül ayında başlayacak turnuvanın takvimi şu şekilde;

1. Hafta: 6-8 Eylül 2018

2. Hafta: 9-11 Eylül 2018

3. Hafta: 11-13 Ekim 2018

4. Hafta: 14-16 Ekim 2018

5. Hafta: 15-17 Kasım 2018

6. Hafta: 18-20 Kasım 2018

Final kurası: Aralık 2018

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020