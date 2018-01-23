Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos kimdir? Türk taraftarlara küfür etmeye devam ediyor!

Panathinaikos olaylı başkanı Dimitris Giannakopoulos Instagram fotoğraflarında Türklere küfür ve tehditler ediyor. Peki Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos kimdir? İnstagram adresi merak edilen Giannakopoulos'un yaşı, nereli ve kim olduğu merak ediliyor. İşte küfürbaz başkan Giannakopoulos'un hakkında bilinmeyenler...

Instagram hesabından Fenerbahçe ve Türk taraftara küfür eden Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos basketbol gündemin konusu olmaya devam ediyor. Peki Yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk taraftarları sık sık kızdıran Giannakopoulos kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? İşte olayların adamı Giannakopoulos’un kim olduğuna dair bilgiler…

PANATHİNAİKOS BAŞKANI DİMİTRİOS GİANNAKOPOULOS KİMDİR?

22 Haziran 1974 yılında Atina’da dünyaya gelen Dimitris Giannakopoulos, Yunan Basket Ligi kulübü Panathinaikos Atina’nın büyük hissedarıdır. Nasıl Panathinaikos başkanı olduğu merak konusu olan Giannakopoulos babası ve amcası sayesinde doğuştan zengin olanlardan. Babası Pavlos Giannakopoulos ve amcası Thanasis Giannakopoulos’un kurduğu ilaç firması Genel Müdür Yardımcılığı yapan Giannakopoulos evli ve iki çocuk sahibidir.

İnstagram’da kullandığı “dpg7000” isimli sayfasından olaylı paylaşımları bitmeyen Giannakopoulos’un 2012 yılında Dimitris Giannakopoulos, Panathinaikos B.C.’u kulübünü yöneten babası ve amcası ardından yönetmeye başladı. Yaptığı skandallara rağmen kulübe başarılan kazandıran çılgın başkan yönetiminde Panathinaikos Yunan Basket Ligi şampiyonası ve Yunan Kupası kazandı.

CEZADAN KURTULMAK İÇİN BAŞKANLIKTAN İSTİFA ETTİ

Aralık 2014’te, kulübün Başkanlık görevinden istifa etti ve yerine Manos Papadopoulos’u yerine başkan yaptı. Çok tartışılan bu kararın ardında Yunan devletinin kulübe sabit tuttuğu yaptırımlar ve cezalar nedeniyle böyle bir harekete geçmek zorunda kaldığını iddia edildi.

İNSTAGRAM SAYFASINDA TÜRK TARAFTALARI HEDEF ALIYOR

THY Euroleague’de sık sık Türk takımlarıyla karşılaşan Panathinaikos’un yenilgilerinden sonra dpg7000 ismiyle kullandığı İnstagram sayfasında Türk taraftarları hedef alan Giannakopoulos, paylaştığı bir fotoğrafla yine tepkileri üzerine toplamıştı.

Türklere yönelik çirkin ve ağır tehdittin olduğu fotoğraflar paylaşan Yunan başkan, Türk takipçilerinin hışmına uğradı. Paylaşımın altına yüzlerce yorum yapan Türk taraftarlar Giannakopoulos'a ağır ifadelerde bulundu. Bu sözlere seyirci kalmayan Euroleague yönetimi bu olayın ardından Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’u disipline sevk ettiğini açıkladı.

FUTBOLA DA EL ATTI

Giannakopoulos ayrıca, Yunan futbolunun ikinci liginde yarışan Yunan futbol takımı Sparta F.C’ye maddi katkıda bulunuyor.