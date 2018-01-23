Şansal Büyüka canlı yayında Vagner Love transferini açıkladı…

Yayıncı kuruluşta program yapan Şansal Büyüka, dün gece Süper Lig ile ilgili transfer bombasını patlattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Vagner Love ismi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Love transferi için Alanyaspor’a 2.5 milyon euro teklif eden Beşiktaş, Alanyaspor’un 5 milyon euroluk talebi ile karşılaştı.

Vagner Love ile anlaşmaya varan ve Alanyaspor’un 5 milyon euroluk talebini düşürmeye çalışan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde Alanyaspor Başkanı ile bir kez daha masaya oturacak. Vagner Love’un Beşiktaş’a gelmesini koz olarak kullanacak olan siyah-beyazlı yönetim, transfer bütçesi olarak 3 milyon euroluk maksimum bir bütçe belirledi.

Beşiktaş’ın transfer gündemimi yorumlayan Şansal Büyüka da Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki görüşmelerim devam ettiğini ve Vagner Love’un Beşiktaş’a gitmek için talepte bulunduğunu ifade etti. O sözleri canlı yayında paylaştı.

LOVE: BIRAKIN BEŞİKTAŞ’A GİDEYİM

Büyüka. Vagner Love’un yönetim ile yaptığı görüşmede, “İyi bir teklif aldım, 34 yaşındayım ve böyle bir şansı bir daha yakalayamam. Bırakın beni gideyim” ifadelerini kullandığını bellirtti.

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