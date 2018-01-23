Robinho Demir Grup Sivasspor için İstanbul’a geldi

Demir Grup Sivasspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, İstanbul'a geldi. Bir gece İstanbul'da kalacak olan Robinho, yarın sabah Sivas'a gidecek.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un prensipte anlaştığı Brezilyalı yıldız forvet Robinho, İstanbul’a geldi. Robinho'nun Sivasspor’da görev almış vatandaşları Cicinho ve Roberto Carlos’u arayarak şehirle ilgili bilgiler aldığı ve teklife sıcak baktığı öğrenildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’na inen Robinho’yu kulüp yetkilileri ile karşıladı. Brezilya’dan ilesi ile birlikte gelen Robinho, bir gece İstanbul’da kaldıktan sonra sabah uçakla Sivas’a gidecek. Sivas’ta sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Robinho, daha sonra Yeni 4 Eylül Stadı’nda düzenlenecek imza töreni ile Demir Grup Sivasspor ile sözleşme imzalayacak.

Sivasspor, Robinho transferini açıkladı sosyal medya yıkıldı! Robinho'nun Sivasspor ile anlaşmaya vardığı haberi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Süper Lig'e gelen Brezilyalı için ilginç paylaşımlar yapıldı... İlgili Haberi Oku

ROBINHO KİMDİR?

Kariyerinde Real Madrid, Milan, Manchester City gibi önemli takımların forması giyen Brezilyalı yıldız Robinho, çıktığı 434 karşılaşmada 113 gol, 78 asistlik performans sergiledi. Son olarak Atletico Minerio forması giydikten sonra kulüpten ayrılan 33 yaşındaki golcü yıldız, yaklaşık 10 aydır yeşil sahalardan uzak kaldı. Robinho 2017 yılında çıktığı 53 maçta 13 gol atmıştı. Robinho (12; 7 gol ve 5 asist) Brezilya Serie A 2017 sezonunda Atletico Mineiro'nun Fred'den (17) sonra en fazla gole katkı yapan ismi olmuştu.