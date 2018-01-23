Servet Çetin ‘şantaj’ davasında beraat etti!

Eski milli futbolcu Servet Çetin, eski kız arkadaşı Serpil Martin'in açtığı "Hakaret, şantaj ve tehdit" davasından beraat etti. Serpil Martin, eski milli futbolcunun, yurtdışından sipariş verdiği parfümlerin parasını ödemediğini, kendisine de hakaret edip tehdit ve şantaj da bulunduğunu iddia etmişti.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına katılmayan tarafları avukatları temsil etti. İlk olarak Müşteki Serpil Martin’in avukatı Nedim Taşdemir konuştu. Şikayetlerinin devam ettiğini belirten Taşdemir, “İşin merkezinde sanığın eylemleri vardır. Sanık ürünlerin bedellerini ödememek için iddianamedeki suçları gerçekleştirmiştir” dedi.

“GÖNÜL İLŞKİSİ YAŞANMIŞTIR”

Daha sonra söz alan Çetin’in avukatı Mahir Işıkay da müvekkilinin işin merkezinde olmadığını savunarak, “Müvekkilim katılan ile gönül ilişkisi yaşamıştır. Karşılıklı hakaret olduğuna dair detaylı incelememizi yaptık. Şantajın unsurları oluşmamıştır. Tehdit bakımından ise binlerce mesaj içerisinde tek bir kelime dahi olmadığı halde şikayetçinin akrabalarının çelişkili beyanları dışında delil bulunmamaktadır” diye konuştu.

“GÖNÜL İLİŞKİSİ EVLİLİĞE DOĞRU İLERLEMEKTE İDİ…”

Bunun üzerine Martin’in avukatı tekrar söz alarak, Çetin’in avukatının dile getirdiği ‘gönül ilişkisi’ ifadesine yönelik, “Gönül ilişkisi derken söz konusu ilişki evliliğe doğru ilerlemekte idi. Daha doğrusu sanık tarafından müvekkilime evlilik vaadi ile yaklaşılmıştı. Bundan faydanılarak müvekkilimin hisleri kötüye kullanılmıştır. Müvekkilimin maddi sebeplerle bu işe girişmesi için bir neden yoktur” ifadesinde bulundu.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, “Hakaret” eyleminin karşılıklı gerçekleştiği gerekçesiyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Menfaat oluşmadığı gerekçesiyle “Şantaj” suçundan da beraat veren mahkeme, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle de, “Tehdit” suçundan da Çetin’in beraatine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİSerpil Martin, Servet Çetin’in kendisinden yurt dışından sipariş ettiği 2 kol saati, 65 şişe parfüm ve 4 cep telefonu gibi pahalı eşyaların ödemesini yapmadığı, parasını isteyince de tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Eski milli futbolcu hakkında, “Hakaret, tehdit ve şantaj” suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenmişti.