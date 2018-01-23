Robinho sözleşmeyi imzaladı Sivasspor taraftarına ‘Merhaba Gardaş’ dedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho ile düzenlenen imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Demir Grup Sivasspor Robinho’yu kadrosuna dahil ederken Yeni 4 Eylül Stadı’nda taraftarın da katıldığı bir imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz,”Bugün yine bir dünya markasını renklerimize bağlıyoruz. Bu tür transferlerin gerçekleşmesinde en önemli olay bundan önce şehrimize gelmiş, renk katmış değerli oyuncuların buradan ayrılırken güzel anılarla iyi bir kulüpten ayrılmalarından geçiyor. Bu tür transferleri şehrimiz ve takımımız için yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Merhaba Gardaş”

Taraftarlar Türkçe olarak “Merhaba Gardaş” giyerek selamlayan Robinho daha sonra kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-beyazlı formaya bağlayacak sözleşmeye imza attı. Brezilyalı yıldız daha sonra “70” numaralı formasıyla taraftarlar poz verdi. Başarılı oyuncunun topla yaptığı şovlar taraftardan alkış aldı.

İmza töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Mecnun Otyakmaz, “İşimizi doğru yapmaya çalışıyoruz. Bu tür futbolcuların Türk futbolcuları ve yabancı genç futbolculara örnek olduğunu düşünüyorum. Cicinho çok güzel bir örnekti bizim için yapı itibariyle karakter itibariyle Robinho’da böyle bir karakter onunda buradaki gençlere ve diğer oyunculara faydalı olacağını düşünüyorum” dedi. Robinho sağlık kontrolünden geçti Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kadrosuna kattığı Robinho sağlık kontrolünden geçti. İlgili Haberi Oku

Transferde Roberto Carlos ve Cicinho’nun etkisinin sorulması üzerine Otyakmaz, “Kendi aralarında ne konuştular bilmiyorum ama Robinho burada olduğuna göre çok güzel söylemişler” diye konuştu. Brezilyalı yıldız Robinho ise transfer sürecini anlatarak, “Kulübün hedefindeydim. Kulübün büyük bir projesi vardı bana da açıkladılar ve ben bu projeye katılmak istedim. O yüzden Sivas’a geldim” dedi.

Cicinho ve Roberto Carlos ile sürekli iletişim halinde olduğunu anlatan Brezilyalı yıldız, “İyi bir kulüp olduğunu söylediler. İyi bir atmosferin olduğunu, taraftarın inanılmaz destek verdiğini söylediler. Zaten Cicinho ile Real Madrid ve Brezilya’da birkaç takımda beraber oynadım. İyi bir arkadaşım onun tavsiyeleri üzerine Sivasspor’a gelmeyi tercih ettim” şeklinde konuştu.

“Süper Lig zor bir lig”

Süper Lig’in zor bir lig olduğunu ifade eden Robinho, “Birçok Brezilyalı oyuncu bu ligde gelmişti. Daha önceden ligi biliyorum. Alex gibi Diego gibi bir çok oyuncu da oynadı. Artık şimdi Robinho’da Süper Lig’de” dedi. Robinho, son olarak Brezilya’nın Atletico Mineiro takımında forma giymişti. Şubat 2016’da Çin ekibi Evergrande’den ülkesinin takımına transfer olan Robinho, geçen sezon çıktığı 37 maçta 9 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. Sivas Belediyesi`nden ilginç Robinho paylaşımı Demir Grup Sivasspor'un anlaştığı Brezilyalı ünlü futbolcu Robinho için, Sivas Belediyesi ilginç bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku