Ozan Tufan için beklenmedik karar!

İspanya'dan birkaç kulüple temasta olan ancak anlaşma sağlayamayan genç orta saha, F.Bahçe'de kalmak istiyor. Kaptanların, takıma dönmesi için mesai harcadığı Ozan konusunda yönetim de Kocaman'la görüşecek

Teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Dereağzı Tesislerinde, U19 hocası Haşan Özdemir yönetiminde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. İspanya’nın yanı sıra Avrupa’dan birkaç kulüple görüşen fakat anlaşma sağlayamayan genç orta saha, takımda kalmak istiyor. 22 yaşındaki başarılı futbolcu, kariyerini F.Bahçe’de sürdürmek istediğini yönetime de iletti.

Yönetim, Ozan’ın kulüp bulamaması durumunda Aykut Kocaman ile bir araya gelerek bu konuyu masaya yatıracak, öte yandan Volkan Demirel ve Mehmet Topal da genç yıldızı takıma döndürmek için deneyimli hocaya baskı yapıyor.

22’lik oyuncunun bu süreçte hatalarını anladığını Kocaman’a aktaran kaptanlar, affedilmesi durumunda Ozan’ın harika bir dönüş yapacağını da dile getirdi.

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