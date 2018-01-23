Oktay Delibalta teknik direktör olarak başladığı maçı futbolcu olarak tamamladı

TFF 2´inci Lig Beyaz grupta Gümüşhanespor ile Ottocool Karagümrük arasında haftasonu oynanan maçta ilginç anlar yaşandı. Karşılaşma öncesi teknik direktörü istifa eden Gümüşhanspor sahaya futbolcusu Oktay Delibalta yönetiminde çıktı. Takım arkadaşlarına saha kenarından taktik veren futbolcu, ikinci yarıda girdiği oyunda taktikleri bu kez saha içinden verdi.

TFF 2´inci Lig Beyaz grupta liderliği sürdüren Gümüşhanespor´da teknik direktör Ahmet Yıldırım, haftasonu oynanan Ottocool Karagümrük maçından bir gün önce istifa etti. Teknik direktörsüz kalan Gümüşhanespor´da tecrübeli futbolcu Oktay Delibalta takımın başında sahaya çıktı. Maç öncesi toplantı yaptığı arkadaşlarına ısınma hareketlerini yaptıran ve maça hazırlayan Delibalta, saha kenarından taktikler verip uyarılarda bulundu. 1-1 devam eden karşılaşmanın 52´inci dakikasında Kağan´ın yerine oyuna giren Oktay Delibalta bu kez saha içerisinde taktik vermeyi sürdürdü. Oktay´ın oyuna girmesiyle 2 gol daha bulan Gümüşhanespor karşılaşmayı 3-1 kazandı. Kırmızı-beyazlı ekip 39 puanla ligde liderliğini sürdürdü.

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Kamp akşamı teknik direktörlerinin ayrıldığını öğrendiklerini ifade eden Oktay Delibalta, “Bu durumda birinin sorumluluk alması gerekiyordu. Ben de bu takımın büyüğü ve tecrübelisi olarak sorumluluğu alma gereği duydum. Başkanımız da bize çok inandığı için bu görevi verdi. Ben de takım arkadaşlarımla konuştum ve bu önemli maça böyle çıktık” dedi.

“KENDİMİ OYUNA ALDIM”

Maç öncesi son taktikleri verdiğini anlatan Oktay Delibalta, şöyle dedi: “Maça çıktık ve oyun başladı. Maça göre hamlelerimizi belirlemiştik. Kağan´ın sakatlığı oldu. Aslında ben ısınmıyordum. Ama onun yerine oyuna girmem gerekiyordu. Eşofmanları hemen çıkarıp kendimi oyuna aldım. Ben oyuna girince Kağan benim yerime görevi devraldı. O kenarda teknik direktörlük görevini devraldı. Maçı böylece kazanmasını bildik. Bu maçtan alnımızın akıyla çıktığımız için çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Negatif olan havayı pozitife çevirdik. Tüm takım arkadaşlarıma bana olan saygılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Oktay Delibalta, Aykut Kocaman´ın da bir dönem İstanbulspor´da futbolcuyken antrenörlük yaptığı benzer bir olayın daha yaşandığını sözlerine ekledi.