Mehmet Demirkol: O hatalar Galatasaray’a yapılsa ortalık yıkılırdı

Kayserispor-Galatasaray maçını yorumlayan Mehmet Demirkol, ev sahibi takım lehine yapılan 2 bari hata olduğunu söyleyip, ''O iki hatanın Galatasaray'a yapıldığını düşünsene yıkılmıştı ortalık!'' dedi.

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi. İşte Demirkol’un açıklamaları…

‘CÜNEYT ÇAKIR HER MAÇ AYRI’

Tarık Ongun dünyanın en iyi çizgi hakemi. Ama o bile dün kötüydü. Cüneyt Çakır zaten her maç ayrı bir şey yapıyor.VAR sistemi bir teknoloji ve her teknolojinin hataları ve düzeltilecek yönleri olacaktır. Bunları yaşayacağız. Dünkü maç için ofsayt pozisyonunda belki işe yarayabilir ama kalan kararlar için olsa da olurdu olmasa da. Hakemin hakemlik yapma niyeti önemli. Hakemin sahada hakemlik yapması lazım, kafasında bin bir tane şeyle çıkmaması lazım oraya. Perşemba günü hakemler açıklanıyor. Maçın oynanmasına 5 gün var 3 büyüklerin hakemleri twitter’da trend topic olmuş. Böyle bir iklim var ülkede. O iki hatanın Galatasaray’a yapıldığını düşünsene yıkılmıştı ortalık.

Sumudica`nın öfkesini eşi Elena bile yatıştıramadı: ``Hakemler bize de böyle çalsa şampiyon oluruz`` Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçından sonra düzenlenen basın toplantısında isyan etti. Toplantıyı eşi ve Romanya'dan gelene konukları da takip ederken Sumudica'nın kimseye aldırış etmeden masayı yumruklaması dikkatlerden kaçmadı İlgili Haberi Oku

‘SUMUDİCA İYİ BİR ŞOVMEN’

Sumudica’nın açıklamalarının tamamını tercümeye gerek yok. Hiç dil bilmesen her şeyi anlarsın. İyi bir teknik direktör ama aynı zamanda iyi bir şovmen. Çok bariz iki net hataydı. Galatasaraylı arkadaşlar da bu tepkiyi verirdi kendilerine olsa.

‘MUSLERA HALA KÖTÜ’

Taffarel de çok iyi bir çizgi kalecisiydi ama önündeki defansı iyi yönetirdi. Muslera’nın kendini bu yönde geliştirmesi lazım. Çünkü Muslera bu takımın kahramanı. Şampiyonluk kazanan, maç kazanan adam. Yeniden Taffarel ile oraya gider ama dünkü maçta öyle bir görüntü vermedi. Dün özelinde Muslera için ekstra bir şey yok, Muslera zaten bunları yapar, yapıyor. Taffarel geldi diye altında bir şey aramaya gerek yok. Yediği golde yine hatalıydı. Hala kötü bence. Umut’tan yediği golü Muslera’nın yememesi lazım. Şampiyonluk işi biraz hava işidir. Ama başına iş de açabilir problemleri görmezsen.

Fatih Altaylı`dan canlı yayında olay sözler! Gazeteci ve yazar Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Spor Saati' programında spor gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

‘EREN ÇOK RAHAT İNGİLTERE’DE OYNARDI’

Eren Derdiyok, çalışıyordu ancak golü yoktu. Şimdi hem çalıştı hem de golleri attı. Eren dün olağanüstü oynadı ama bundan önceki tartışmaların tamamı kendisiyle alakalı. Eren mental sıkıntılarını halledebilmiş olsaydı 4-5 sene önce çok rahat İngiltere’de büyük takımlarda oynardı. Giroud oynuyorsa Eren de oynar.

‘SELÇUK YENİ OYUN YARATIRSA 40’A KADAR OYNAR’

Selçuk’un kendisine yeni bir oyun bulması lazım, dünkü de yetmez. Çok akıllı çok iyi bir oyuncu ama kendi oyununu bulması lazım. Pirlo, Milan ile Juventus’ta oynadığı futbol çok farklıydı. Belli bir yaştan sonra başka bir oyunu öğrendi. Selçuk da bu zekada bir oyuncu. Kendine yeni bir oyun yaratırsa 40 yaşına kadar oynar

‘MARİANO ÇOK ZEKİ BİR OYUNCU’

Belhanda kararını iyi analiz etmek lazım. Feghouli’yi hoca kanatta düşünmüyor. Hızlı kanat tercih ediyor. Hoca muhtemelen 2 hızlı kanat oyuncusu ile oynamak istiyor. Mariano, gördüğüm en zeki futbolculardan biri. Garry Rodrigues’in oyununun bu seviyeye gelmesindeki önemli etkenlerden biri de Mariano…

Hoca oyunu iki hızlı kanat ile kurdu. Feghouli’nin bu oyunda kanatta yeri yok. Belhanda’nın durumu farklı ve farklı oyunlarda ortaya çıkacaktır, bunları önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Eren ve Belhanda alışverişi daha iyi olabilir.

‘SENİNLE DALGA GEÇİYORLAR’

Ben Everton taraftarı olsam ortalığı yıkarım. Al topu ver ileri, al topu vur ileri. Böyle top mu oynanır? Alan vuruyor topu. Bu da değil ama o da değil. Seninle dalga geçiyorlar.