Kobe Bryant’ın animasyon filmi ‘Dear Basketball’ Oscar’a aday oldu

NBA’in ve Los Angeles Lakers’ın efsanevi yıldızı Kobe Bryant başarılarla dolu kariyerine yeni başarı daha ekledi. Kobe’nin basketbola olan sevgisini içten bir şekilde yansıtan ve unutulmaz yıldızın emeklilik kararından sonra The Players Tribune’e yazdığı şiirden esinlenen kısa animasyon “Dear Basketball” (Sevgili Basketbol) 90. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Kısa Animasyon” dalında adaylar arasında gösterildi.

Bryant’ın anlatıcı olarak yer aldığı animasyona imza atan isim ise Disney’in tecrübeli animasyon sanatçısı Glen Keane. 90’lara damga vuran Disney filmlerinden Alaaddin, Tarzan, Pocahontas, Güzel ve Çirkin ve Küçük Deniz Kızı’nda karakter tasarımlarıyla yer almıştı. Daha çok bilinen tabiriyle Oscar’lar 5 Mart’ta sahibini bulacak.

What?? This is beyond the realm of imagination. It means so much that the @TheAcademy deemed #DearBasketball worthy of contention. Thanks to the genius of @GlenKeanePrd & John Williams for taking my poem to this level. It’s an honor to be on this team. #OscarNoms pic.twitter.com/M2joyk9D1V

— Kobe Bryant (@kobebryant) 23 Ocak 2018