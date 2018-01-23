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Kobe Bryant’ın animasyon filmi ‘Dear Basketball’ Oscar’a aday oldu

Los Angeles Lakers ve NBA'in unutulmaz efsanesi Kobe Bryant ve Disney animatörü Glen Keane'i bir araya getiren kısa animasyon "Dear Basketball" (Sevgili Basketbol), 90. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Kısa Animasyon" dalında Oscar'a aday gösterildi.
19:3723 Ocak 2018
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Kobe Bryant’ın animasyon filmi ‘Dear Basketball’ Oscar’a aday oldu

NBA’in ve Los Angeles Lakers’ın efsanevi yıldızı Kobe Bryant başarılarla dolu kariyerine yeni başarı daha ekledi. Kobe’nin basketbola olan sevgisini içten bir şekilde yansıtan ve unutulmaz yıldızın emeklilik kararından sonra The Players Tribune’e yazdığı şiirden esinlenen kısa animasyon “Dear Basketball” (Sevgili Basketbol) 90. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Kısa Animasyon” dalında adaylar arasında gösterildi.

Bryant’ın anlatıcı olarak yer aldığı animasyona imza atan isim ise Disney’in tecrübeli animasyon sanatçısı Glen Keane. 90’lara damga vuran Disney filmlerinden Alaaddin, Tarzan, Pocahontas, Güzel ve Çirkin ve Küçük Deniz Kızı’nda karakter tasarımlarıyla yer almıştı. Daha çok bilinen tabiriyle Oscar’lar 5 Mart’ta sahibini bulacak.

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Etiketler
90. Akademi Ödülleri Dear Basketball Disney Glen Keane Los Angeles Lakers NBA Oscar Pocahontas Sevgili Basketbol
Son güncelleme: 19:44 | 23.01.2018
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