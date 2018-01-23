Kayserispor Galatasaray maç özeti izle! Aslan ikinci yarıda soğuk terler döktü! İşte Kayseri GS geniş özeti…

Kayserispor Galatasaray maçını izleyemeyenler maç özetinin yayınlaması bekliyorlardı. Toplam 4 gol olan Kayserispor Galatasaray maç özeti yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldı. Tüm golleri ve geniş özeti haberimizde bulunan link aracılığı ile izleyebilirsiniz. İşte Kayserispor Galatasaray maçı hakkında merak edilenler...

Süper Lig’de ikinci devre başladı. 18. haftanın son maçında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi kaçıran taraftarlar Kayserispor Galatasaray maç özetini izlemek için internetten aramalara başladılar. Maça hızlı başlayan Aslan maçın başında iki gol buldu. İkinci yarı ise Kayseri ekibinin baskısı, Galatasaray’a soğuk terler döktürdü. İşte maçın önemli anları, golleri ve maç özeti izleme linki…

MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Ligde 18. haftanın kapanış maçında kritik mücadeleyi Galatasaray, ilk yarıda 20 dakika içinde Eren Derdiyok'un ayağından bulduğu iki golle karşılaşmayı 3-1 kazandı ve lider Medipol Başakşehir'i yakın takibe devam etti.

Müsabakaya hızlı başlayan Galatasaray hücum presle rakibini zor durumlarda bırakırken 12'de ve 18'de Eren, arkadaşlarının kanattan içeri çevirdikleri toplarda fileleri bulmayı başardı ve Gomis'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta arkadaşını aratmadı.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

İkinci yarıya istekli başlayan Kayserispor 52'de Umut Bulut'un şık kafa golüyle farkı 1'e indirdi. Ev sahibi kalan bölümde gol ararken Galatasaray'da sonradan oyuna giren Sinan Gümüş, 80 ve 82'de oldukça net fırsatlardan faydalanamadı.

Kayserispor'un yoğun bir şekilde baskı kurduğu bölümde hızlı hücum şansı bulan Galatasaray, 90+2'de Garry Rodrigues ile skoru 3-1'e getirdi.

Aslan bu sonuçla puanını 38 yapıp liderin bir puan gerisinde zirve takibini sürdürürken Kayserispor evinde üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 30 puanla haftayı 5. sırada tamamladı.

ÇAKIR’DAN TARTIŞMALI KARAR

Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maça fırtına gibi başlayan Galatasaray, ilk 20 dakikada Eren Derdiyok ile 2 gol birden buldu. Ancak Galatasaray'ın bulduğu ilk gol, ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yasin Öztekin'in Eren Derdiyok'a orta yapan Rodrigues'e verdiği pasın ofsayt olduğu savunuldu.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta golden sonra tecrübeli hakemin etrafını saran Kayserisporlu futbolcular yoğun itirazda bulundular. Ancak Cüneyt Çakır kararını değiştirmedi. Yayıncı kuruluş beIN Sports, maç sonrası pozisyonu değerlendirdi. beIN Sports Piero'suna göre, Garry Rodrigues pozisyonda 63 cm ile ofsaytta kaldı.