Kayserispor Başkanı Erol Bedir: ‘Yediğimiz ilk goldeki ofsaytı 7-8 yaşındaki çocuk bile görür

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederken ev sahibi ekip, hakem Cüneyt Çakır ve ekibine sert tepkiler gösterdi. Başkan Erol Bedir, maçın ardından, "Yediğimiz ilk goldeki ofsaytı 7-8 yaşındaki çocuk bile görür. 'Hata' denip geçilecek. Peki cezası ne? 2-3 hafta dinlendirme veriliyor o kadar. Anadolu'nun sesine biraz kulak versinler" dedi.

Galatasaray’ın Kayserispor’u deplasmanda 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Erol Bedir, müsabakanın hakemlerine sert bir dille tepki gösterdi. Bedir, “Yediğimiz ilk goldeki ofsaytı 7-8 yaşındaki çocuk bile görür. ‘Hata’ denip geçilecek. Peki cezası ne? 2-3 hafta dinlendirme veriliyor o kadar. Anadolu’nun sesine biraz kulak versinler” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında oldukça sinirli bir halde açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica da karşılaşmanın hakemlerine yoğun tepki göstermişti ve “Bu takım 30 puanı sahada mücadele ederek kazandı. Bizim lehimize hiçbir hata hatırlamıyorum ki 3 puan kazanalım. Daha fazla konuşmak istemiyorum” demişti.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica Cüneyt Çakır`a ateş püskürdü Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olan Kayserispor'da maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki var. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Marius Sumudica, “Bu takım 30 puanı sahada mücadele ederek kazandı. Bizim lehimize hiçbir hata hatırlamıyorum ki 3 puan kazanalım. Daha fazla konuşmak istemiyorum İlgili Haberi Oku