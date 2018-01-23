Javier Hernandez’in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 29 yaşındaki Meksikalı forvet Javier Hernandez'in menajeri, yıldız futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United forması giyen ve Beşiktaş’ın transfer listesindeki Javier Hernandez’in menajerinden açıklama geldi.

Teknik Direktör David Moyes’ın takımda düşünmediği Meksikalı forvet, 2018 Dünya Kupası’nda yer alabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.

Transfer görüşmeleri hakkında Fox Sports’a konuşan menajer Eduardo Hernandez, “Birçok kulüp onunla ilgileniyor. Herkes onun ne kadar profesyonel bir oyuncu olduğunu biliyor. İlk hedefimiz Hernandez’in fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmesi” ifadelerini kullandı. Güntekin Onay: Şampiyonluk enerjisi en düşük takım Beşiktaş Süper Lig'de 2017/18 sezonunda şampiyonluk yarışını değerlendiren Güntekin Onay, Beşiktaş'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın ilgisinin doğru olduğunu söyleyen Hernandez, herhangi bir anlaşma yapılmadığını transferin kesinlik kazanması için West Ham United cephesinin de onayının gerektiğini sözlerine ekledi.

Sezon başında Bayer Leverkusen’den 16 milyon pound’a transfer edilen 29 yaşındaki forvet, ligde forma giydiği 18 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

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