Güntekin Onay: Şampiyonluk enerjisi en düşük takım Beşiktaş

Süper Lig'de 2017/18 sezonunda şampiyonluk yarışını değerlendiren Güntekin Onay, Beşiktaş'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 18. haftasında şampiyonluk yarışı adaylarından Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını kazandı. beIN Sports’ta Önder Özen ile birlikte haftanın değerlendirmesini yapan Güntekin Onay ise ilk 4 sıradaki takım arasında şampiyonluk enerjisi en düşük takım olarak Beşiktaş’ı gösterdi. İşte Güntekin’in sözleri…

‘SADECE 1 OYUNCU İLE SONUCA GİTTİ!’

”Sanki çok erken belki ama Başakşehir ve Galatasaray enerji olarak da biraz daha yakın mı sanki şampiyonluğa? Ben Beşiktaş’ı bu 4 takım arasında şampiyonluk enerjisi en düşük takım görüyorum. Bakıyorsun Fenerbahçe mesela iyi oynamıyor 1-1 falan ama sonuna kadar tırmalıyor. Galatasaray coşkulu, enerjisi var, takımın kazanma arzusu var. Beşiktaş’ta biraz daha düşük sanki. Bu kadar sorunlu Antalyaspor karşısında bile sadece bir oyuncunun performansıyla sonuca gitti.”

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ÖNDER ÖZEN’DEN CEVAP!

Güntekin Onay’ın bu sözlerinin ardından Beşiktaş’ın eski sportif direktörü Önder Özen’den cevap geldi. Özen, ”Ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Bir iç saha maçını görelim. Evet, Antalyaspor maçında bireysel performansla sonuca gidildi ama Beşiktaş’ın böyle bir kadrosu var ve bu şekilde sonuca gitmeye de alışık” ifadelerini kullandı.