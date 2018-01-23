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GENÇLERBİRLİĞİ
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Gençlerbirliği Stephane Sessegnon’u kadrosuna dahil etti

Gençlerbirliği, Fransa Ligue 1'de Montpellier'de forma giyen 33 yaşındaki yıldız oyuncu Stephane Sessegnon ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
18:0223 Ocak 2018
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Gençlerbirliği Stephane Sessegnon’u kadrosuna dahil etti

Spor Toto Süper Lig’de tehlike hattından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği, kadrosuna kariyerli bir isim dahil etti. Daha önce Paris Saint-Germain, Sunderland ve West Bromwich Albion gibi ekiplerde forma giyen 33 yaşındaki Stephane Sessegnon, Gençlerbirliği ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier’de forma giyen ve 15 maçta 1 gol ve 2 asiste imza atan Beninli hücuma dönük orta saha oyuncusu 5 sezon boyunca Premier League’de mücadele etti ve dev ligde 152 maçta görev yaptı. Gençlerbirliği tecrübeli ismi özel bir video ile duyurdu.

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Etiketler
Gençlerbirliği İngiltere Premier League montpellier Paris Saint Germain spor toto süper lig Stephane Sessegnon Sunderland West Brom
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