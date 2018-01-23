Gençlerbirliği Stephane Sessegnon’u kadrosuna dahil etti

Gençlerbirliği, Fransa Ligue 1'de Montpellier'de forma giyen 33 yaşındaki yıldız oyuncu Stephane Sessegnon ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig’de tehlike hattından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği, kadrosuna kariyerli bir isim dahil etti. Daha önce Paris Saint-Germain, Sunderland ve West Bromwich Albion gibi ekiplerde forma giyen 33 yaşındaki Stephane Sessegnon, Gençlerbirliği ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier’de forma giyen ve 15 maçta 1 gol ve 2 asiste imza atan Beninli hücuma dönük orta saha oyuncusu 5 sezon boyunca Premier League’de mücadele etti ve dev ligde 152 maçta görev yaptı. Gençlerbirliği tecrübeli ismi özel bir video ile duyurdu.

Arkadaşlar hazır mısınız? pic.twitter.com/gFYz97N8p1 — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 23 Ocak 2018

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