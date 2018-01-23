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Galatasaray’dan Kayserispor’a son gol göndermesi!

Galatasaray'ın sosyal medya hesabı skoru belirleyen sonu golü Kayserispor'a gönderme yaparak anlattı.
07:1723 Ocak 2018
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Galatasaray’dan Kayserispor’a son gol göndermesi!

Süper Lig’de Galatasaray, Kayserispor’u 3-1 mağlup etti. Rodrigues’in skoru belirleyen golünü Galatasaray’ın sosyal medya hesabı Kayerispor’a gönderme yaparak anlattı.

Resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda 3. gol öncesi Kayserispor’un fair-play anlayışına karşılık vermediğine dikkat çekilerek; “90′ Kayserispor yerde kalan oyuncumuz sebebiyle taca attığımız topu geri vermeden atak geliştirmek istedi. Kaptırdıkları top sonrasında başlattığımız hızlı atakta Rodrigues skoru 3-1’e getiriyor” ifadeleri kullanıldı.

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