Galatasaray taraftarına Kayseri’de çirkin saldırı!

Kayseri'de oynanan maç sonrası Galatasaraylı taraftara saldıran Kayserisporlu taraftarların görüntüsü sosyal medyada olay yarattı.

Galatasaray deplasmanda 3-1’lik skorlaKayserispor’u mağlup ederek yarıya başladı. Ancak maçın ardından yaşanan olaylar futbolun güzelliğine ters düştü.

Kayserisporlu taraftarların Galatasaraylı bir taraftara saldırması sosyal medyada olay yarattı. Saldırıyı yapan taraftarlar bunu sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

İşte o anlar…

Saldırı düzenleyen birkaç kişi “O formayı çıkar dedikten sonra, “Adamı böyle ağlatırlar.” diye bağırdı. Bu çirkin olaya Galatasaray taraftarları sosyal medyada büyük tepki verirken, yine Galatasaray taraftarları yetkililerin bir an önce bu konu üzerinde harekete geçmesini istedi.

KONYA’DA DA YAŞANDI

Hatırlanacağı üzere Konyaspor – Galatasaray maçı öncesinde de yine bir Galatasaraylı Hakan Karaoğlu, Konyasporlu taraftarlardan tarafından saldırıya uğramıştı. Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes’in katıldığı imza gününe giden taraftarın imzalı formasını vermek istememesi üzerine holiganlar, sarı kırmızılı taraftara sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Saldırıda taraftarın elindeki forma alındı ve ateşe verildi. Sosyal medyada hızla gündem olan bu görüntüler, takım fark etmeksizin büyük tepki topladı.

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