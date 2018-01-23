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Galatasaray taraftarına Kayseri’de çirkin saldırı!

Kayseri'de oynanan maç sonrası Galatasaraylı taraftara saldıran Kayserisporlu taraftarların görüntüsü sosyal medyada olay yarattı.
08:5923 Ocak 2018
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Galatasaray taraftarına Kayseri’de çirkin saldırı!

Galatasaray deplasmanda 3-1’lik skorlaKayserispor’u mağlup ederek yarıya başladı. Ancak maçın ardından yaşanan olaylar futbolun güzelliğine ters düştü.

Kayserisporlu taraftarların Galatasaraylı bir taraftara saldırması sosyal medyada olay yarattı. Saldırıyı yapan taraftarlar bunu sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

İşte o anlar…

Saldırı düzenleyen birkaç kişi “O formayı çıkar dedikten sonra, “Adamı böyle ağlatırlar.” diye bağırdı. Bu çirkin olaya Galatasaray taraftarları sosyal medyada büyük tepki verirken, yine Galatasaray taraftarları yetkililerin bir an önce bu konu üzerinde harekete geçmesini istedi.

KONYA’DA DA YAŞANDI

Hatırlanacağı üzere Konyaspor – Galatasaray maçı öncesinde de yine bir Galatasaraylı Hakan Karaoğlu, Konyasporlu taraftarlardan tarafından saldırıya uğramıştı. Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes’in katıldığı imza gününe giden taraftarın imzalı formasını vermek istememesi üzerine holiganlar, sarı kırmızılı taraftara sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Saldırıda taraftarın elindeki forma alındı ve ateşe verildi. Sosyal medyada hızla gündem olan bu görüntüler, takım fark etmeksizin büyük tepki topladı.

23 Ocak 2018 Galatasaray`dan Kayserispor`a son gol göndermesi! Galatasaray'ın sosyal medya hesabı skoru belirleyen sonu golü Kayserispor'a gönderme yaparak anlattı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray kavga kayserispor saldırı sosyal medya
Son güncelleme: 09:09 | 23.01.2018
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