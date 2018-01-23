Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: ‘Mevcut Sportif AŞ’nin istifa etmesini istiyoruz’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Florya’daki mevcut yapının değişeceğini söyleyerek, “Tamamının bugünden itibaren istifa edip Galatasaray camiasının önünü açmasını rica ediyoruz. Bugünden itibaren yarından tezi yok istifa etsinler” dedi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, bugün Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen mazbata töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, Galatasaray'ın sosyal bir camia olduğunu ve görevlerinin de insanları bu camiada tutmak olduklarını söyleyerek, “Ben açık, şeffaf olmaktan gerekse pot kırmaktan çekinmem. Ben sosyal bir camianın temsilcisiyim. Bu camia ticari bir kuruluş değil, siyasi bir kuruluş da değil. Ortak paydada buluşan insanların ortaya getirdiği bir ruh, adeta müzik gibi bir rahatlama aracı. Tabii bu insanları üzen bir hale gelirse insanlar da o sosyal camiadan gittikçe uzaklaşır. Bizim amacımız bize teslim edilen bu kuruluşu o insanlara uygun hale getirmek. Galatasaray öyle bir oluşum haline geldi ki, bir lisenin sınıfında 7-8 kişiyle kurulan bir camiadan 30 milyon taraftarı olan bir kulüp oldu” ifadelerini kullandı.

“Sorunlar halının altına süpürülmüş”

Sarı-kırmızılılarda birçok sorunun ertelenerek büyüdüğünü belirten Cengiz, “Allah hepimizi utandırmasın. Kritik dönemlerden geçiyor mali açıdan Galatasaray. Bu kritik dönemleri aşacağımıza inanıyoruz. Maalesef halının altına süre süre bu hale gelmiş. Ertelenmiş sorunlar birike birike bu hale geldi. Biz elimizi taşın altına koyduk. Biz sadece süre istiyoruz. Kısa vadeli nakit akışını sağlamak için maksimum 1 ay, veya 10-15 gün içinde öncelikler sırası içinde çözeceğiz” şeklinde konuştu. Dursun Özbek Galatasaray`a veda etti Galatasaray Spor Kulübü'nün 36'ncı Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda kulüp çalışanlarıyla vedalaşmak için bir araya geldi. İlgili Haberi Oku

“Mevcut Sportif A.Ş.'nin istifa etmesini istiyoruz”

Şu anda geçmiş yönetimden kalan Sportif A.Ş.'nin istifa etmelerinin gerektiğini dile getiren Başkan Cengiz, “Hepsini yeniden değerlendireceğiz. Tamamının bugünden itibaren istifa edip Galatasaray camiasının önünü açmasını rica ediyoruz. Bugünden itibaren yarına tezi yok istifa etsinler” diye konuştu”

“Bana olan ilgi çalışma hırsımı arttırıyor”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine olan ilginin çalışma azmini daha da arttırdığını aktararak, “Bu benim üzerimdeki yükü arttırıyor ve sorumluluk duygumu arttırıyor. Dün uçakta giderken bile zamanın boşa gittiğini hissettim. Uçak pas geçti, ben ‘eyvah 10 dakikam gitti' dedim. Bizim sorunlarımız o kadar birikmiş ki ve bu pozitif yaklaşım sorumluluk duygusunu arttırıyor. Galatasaray'ı iyi bilenler bizi de bilir. Bu ilgi ve sevgi daha çok çalışma ve mücadeleye itiyor bizi” dedi.

“2.5 yılda 470 milyon TL küsur zara var”

Dursun Özbek'ten istediği mali tablonun henüz eline geçmediğini bildiren Mustafa Cengiz, şunları söyledi: “Mali tabloyu alamadım. En son ek 75 milyon TL finansman istenen dernek noktasındayız. Sportif A.Ş'nin sezon sonu açıklanması gereken 3 aylık bilançosu açıklanmadı. Niye açıklanmadı bilmiyorum. Biz bunu sayın Dursun Özbek'e soracağız. Yarın devir teslimde reel durumu görüşürüz umarım. 2.5 yılda 470 milyon küsur TL'lik zarar var. Dursun başkanın da katkılarıyla bu işi çözeceğiz. Yapacağım ilk iş diğer başkanlarla istişare ederek onlardan faydalanmak.” Göztepe Galatasaray`dan Ahmet Çalık`a talip Yerli stoper arayışındaki Göztepe, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ahmet Çalık'a talip oldu. İlgili Haberi Oku

“Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluk”

Galatasaray'ın önündeki tek hedefin şampiyonluk olduğunu açıklayan sarı-kırmızılı camianın başkanı, “13 branşta bin 450 sporcuyla Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'nin en değerli markalarından biriyiz. Önümüzde değerli rakiplerimiz var. Dün de Kayserispor karşılaşması çok önemli bir maçtı. Bu yarışın içinde tabii daha değerli takiplerimiz de var. Biz de onların gücüne gelmek istiyoruz. Ama Türk futbolunu gelişmesi için şampiyonluğa 10 takımın oynaması gerek. Bizim en büyük sermayemiz rakiplerimizdir. Tabii biz isteriz ki hep onların önünde olalım. Dün gol olunca kulübünü birbirine sarıldığını gördüm. İşte biz bu ruhu arıyoruz. Fatih hocam benim yaşlarıma geldi ama onun o 20 yaşındaki heyecanı, Hasan, Ümit ve Taffarel'in heyecanları çok iyiydi. İşte aradığımız ruh buydu. Ben ne takımın, ne hocamın ne de taraftarın önüne geçerim. Ben mutfakta durmayı daha çok severim Geçen gün Florya'yı ziyaret ettim. Oyuncu ve teknik heyetle tanışma fırsatı buldum. Müthiş bir kolej havası var. Maddi sıkıntılar onlara da yansıyor ama asla dile getirmediler. Ben onlara, ‘siz yenildiğinizde küçük çocukların göz yaşlarını düşünün ve terinizin son damlasına kadar mücadele edin' dedim” ifadelerini kullandı.

“Taraftarımız bizi hiç üzmedi”

Galatasaray taraftarının örnek bir duruş sergilediğini de sözlerine ekleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “UltrAslan beni destekler nitelikteydi. Ben onların ileri gelenleriyle ilk defa dün göz göze geldim. Bizim taraftarımız bugüne kadar ne sahaya indi ne de koltuk parçaladı. Taraftarımız bizi hiç utandırmadı. 17. kuruluş yılını da kutlarım UltrAsla'nın, sevgili Alpaslan'ı da anarak” diye konuştu.

“Fatih hoca ile en iyi çözümleri bulacağız”

Transfer çalışmalarının da hala devam ettiğini söyleyen Cengiz, şöyle konuştu: “Büyük takımlarda en az her mevkide 3 futbolcunun olması gerek. Bizde iki mevkide bu eksik. Fatih hoca, ‘Evet iki mevkide bize iki kişi destek olursa çok iyi olur. Ama olmazsa da biz bu çocuklarla aslan gibi devam ederiz' dedi. Hocamızla birlikte en iyi çözümü bulacağız. Ara dönem de en kritik dönem. Fatih hocam, Bakırköy Belediyesi'nin desteğiyle Florya'ya 14 kamyon hafriyat gönderdi. Hocamın nelerle uğraştığını da görün.” Mehmet Demirkol: O hatalar Galatasaray`a yapılsa ortalık yıkılırdı Kayserispor-Galatasaray maçını yorumlayan Mehmet Demirkol, ev sahibi takım lehine yapılan 2 bari hata olduğunu söyleyip, ''O iki hatanın Galatasaray'a yapıldığını düşünsene yıkılmıştı ortalık!'' dedi. İlgili Haberi Oku

“Önceliğimiz mali sorunları çözmek”

Yönetim olarak ilk hedeflerinin mali sorunları çözmek olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Mustafa Cengiz, “Önceliğimiz mali sorunları çözümlemek. İki ayağımız bir pabuçta, bir haftada yönetim kurulunu oluşturduk ve 150'ye yakın imzayı verdik. Oradakiler de giderek bizi seçip değerlendirmeye başladı. Biz sadece Galatasaray'ın iç dinamiklerini bilmeyenlere kendimiz tanıttık. Belki Türkiye'de bir çığır açıldı. Orada aldığımız güç de çok büyük” açıklamasında bulundu.

“Riva ve Florya'yı iyi hale getireceğiz”

Devletin de yardımıyla Riva ve Florya'yı iyi hale getireceklerine dikkat çeken Cengiz, “Önce devlet sonra biz kazanmalıyız. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bir yol açtı. Biz bu yolun altı şeritli olmasını istiyoruz. Biz kazanırsak yüzde 80'i bizim, 20'si devletin. Bu diğer rakip taraftarlarına da gidecek. Biz bunun mümkünse daha iyileştirilmesini istiyoruz. Çünkü rakamlar 500 milyon total değerden 700 milyon değere girecek. Ülkemiz zor şartlardan geçiyor ama bunu da atlatacak. Biz bu iç ve dış engelleri aşarız. Umarım bütün kulüpler iyi hale gelir. Biz de devletle birlikte Riva ve Florya'yı iyi hale getiririz” diye konuştu.

“Florya'da komiteler oluşturacağız”

Florya'da çeşitli komiteler kurarak uzmanlarda kurulu bir yapı oluşturacaklarını da bildiren Cengiz, “Biz tamamen uzmanlardan kurulu Sportif A.Ş. oluşturacağız. Florya'da komiteler oluşturacağız. Bu komiteler çeşitli alanlarda hizmet edecek. Maalesef insanlar Galatasaray'dan uzaklaştı. Bizim amacımız lokomotife güç verip ileriye götürmek” diyerek sözlerini tamamladı.