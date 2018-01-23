Futbolcular Terim’i uyarmalı

Galatasaray Başkanlık seçiminden dolayı psikolojik olarak yoğun bir devre arası geçirdi. Sonrasında seçilen Mustafa Cengiz Başkan yerinde müdahaleler ile hocasına sahip çıkarak. Onlara olan güvenini ortaya koydu. Bu da böylesine önemli bir deplasman öncesinde ciddi bir moral dopingi oldu. Galatasaray maça çok istekli ve arzulu başlayarak maçın başında rakip kalede bol pozisyonlar buldu. İlk 18 dakikada 2 golü yakalamış olması büyük avantaj oldu. Çünkü her iki takımın kondisyon durumuna baktığımızda Kayserispor daha üstün görünüyordu. Bu anlamda kazanılmış goller ikinci devre için avantaja dönüştü. Fatih Terim'in, Belhanda'yı kenarda bırakarak Selçuk'la başlaması dikkat çekiciydi. Bu da şunu gösterdi ki, Fatih hoca kulübesine, “Hepiniz hazır olun, hak eden oynasın” mesajını vermiş oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor neredeyse 65.dakikaya kadar tek kale oynadı. Umut'un golünden sonra Wendell'in 6 pastan kaçırdığı pozisyon var ki biraz becerili olsa maçın kaderi değişirdi. Muslera yine kalitesine ortaya koydu. Fatih Terim takımın sahadaki düşüşünü görerek yerinde müdahaleler yaparak oyuna etki etmeye çalıştı. Bu değişikliklerle sarı kırmızılılar hücum hattında varlığını göstermeye başladı ve Sinan Gümüş'le yüzde yüz bir gol pozisyonu kaçtı. Sinan gibi oyuncular bu şekilde şans bulduğunda bu golleri kaçırmamalı. Tolga Ciğerci'nin etkinliği yine çok yüksekti. Sonuçta bileti Rodrigues kesti. Hakem Cüneyt Çakır ve yardımcıları maçın sonucuna etki eden kararlar verdi. Galatasaray'ın ilk golünde ofsayt vardı. Çok net sarı kart pozisyonlarını da atladı. Deniz Türüç'e yapılan faulde sarı kartı vermemesi kabul edilemezdi.