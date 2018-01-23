Fransa’nın Rennes takımı kupalarını kaybetti!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, kulüp binasında yer alan 2 kupanın kaybolduğunu açıkladı.

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa’da Ligue 1 takımlarından Rennes’in başkanı Olivier Letang, şaşkına çeviren bir açıklama ile kulüp binasında yer alan iki kupanın bulunamadığını söyledi.

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Letang, “1965 ve 1971’de kazandığımız Fransa Kupaları kayboldu. Kulüpte bulamıyoruz. İnanılmaz, birileri aldı herhalde. Benzerlerini yaptırmak için talimat verdim.” sözlerini kullandı.

Rennes, 22 haftası geride kalan Fransa Ligi’nde 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

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