FIBA Şampiyonlar Ligi | Pınar Karşıyaka 79-72 UCAM Murcia

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka, konuğu UCAM Murcia'yı 79-72'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Kaf Kaf bu sonuçla Son 16'ya kalmayı iki maç kala garantiledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubunda mücadele eden Pınar Karşıyaka, 12. hafta maçında konuk ettiği UCAM Murcia'yı 79-72 mağlup etti. Pınar Karşıyaka’da Jarrod Jones 26 sayı kaydederek takımının ve maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Temsilcimiz bu galibiyetle grup aşamasının tamamlanmasına iki maç kala Son 16’ya kalmayı garantiledi.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Manuel Mazzon, Anastasos Manos, Radomr Vojnovc

Pınar Karşıyaka: D.J.Kennedy 25, Dominic Waters 10, Marko Banic 6, Metin Türen 5, Scott Wood 3, Jarrod Jones 26, Berk Uğurlu 4, Erdi Gülaslan

UCAM Murcia: Ovie Soko 17, Kevin Tumba 4, Clevin Hannah 18, Brad Oleson 2, Sadiel Rojas 2, Charlon Kloof 7, Marcos Delia 13, Alex Urtasun 9, Alberto Martin

1. Periyot: 25-15 (Pınar Karşıyaka)

Devre: 40-29 (Pınar Karşıyaka)

3. Periyot: 61-44 (Pınar Karşıyaka)

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