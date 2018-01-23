FIBA Şampiyonlar Ligi | Pınar Karşıyaka 79-72 UCAM Murcia
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubunda mücadele eden Pınar Karşıyaka, 12. hafta maçında konuk ettiği UCAM Murcia'yı 79-72 mağlup etti. Pınar Karşıyaka’da Jarrod Jones 26 sayı kaydederek takımının ve maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Temsilcimiz bu galibiyetle grup aşamasının tamamlanmasına iki maç kala Son 16’ya kalmayı garantiledi.
Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Manuel Mazzon, Anastasos Manos, Radomr Vojnovc
Pınar Karşıyaka: D.J.Kennedy 25, Dominic Waters 10, Marko Banic 6, Metin Türen 5, Scott Wood 3, Jarrod Jones 26, Berk Uğurlu 4, Erdi Gülaslan
UCAM Murcia: Ovie Soko 17, Kevin Tumba 4, Clevin Hannah 18, Brad Oleson 2, Sadiel Rojas 2, Charlon Kloof 7, Marcos Delia 13, Alex Urtasun 9, Alberto Martin
1. Periyot: 25-15 (Pınar Karşıyaka)
Devre: 40-29 (Pınar Karşıyaka)
3. Periyot: 61-44 (Pınar Karşıyaka)