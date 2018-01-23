FIBA Avrupa Kupası | İstanbul Büyükşehir Belediyespor 80-83 ESSM Le Portel

FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuğu ESSM Le Portel'e 83-80 mağlup oldu.

FIBA Avrupa Kupası 2’nci Tur I Grubu 4’üncü hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fransa temsilcisi ESSM Le Portel’e uzatmalar sonucunda 83-80 mağlup oldu. Temsilcimizde maçın en skorer oyuncusu Toolson 22, Buva ise 20 sayıyla mücadele ederken ikilinin çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi. Konuk ekipte ise süre alan tüm oyuncular sayı katkısı vermeyi başardı.

SALON: Cebeci Spor Kompleksi

HAKEMLER: Sebastien Clivaz, Josip Jurcevic, Carsten Straube

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Toolson 22, Klobucar 12, Mert Çevik, Buva 20, Bircevic 5, Uğur Dokuyan 9, Ayberk Olmaz 4, Furkan Ayça, Tevfik Akdamar 8

ESSM LE PORTEL: Carter 17, Golden 15, Begarin 9, Traore 11, Hassell 8, Odiakosa 4, Hacdad 4, Donaldson 7, Mangin 2, Chathuant 6

1. PERİYOT: 19-17

İLK YARI: 37-40

3. PERİYOT: 53-60

4. PERİYOT: 72-72 FIBA Şampiyonlar Ligi | Pınar Karşıyaka 79-72 UCAM Murcia FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka, konuğu UCAM Murcia'yı 79-72'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İlgili Haberi Oku