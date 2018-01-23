Fenerbahçe 8 eksikle çalıştı

Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Giuliano, Şener, Janssen, Yiğithan, Uygar, Neto, Skrtel ve Dirar antrenmanda yer almadı.

Süper Lig’de hafta sonu Göztepe’yi 2-1 ile geçen Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma ve koşu çalışmasıyla başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. İstasyon koşularının da yer aldığı kanat çalışmalarının ardından oyuncular, yarı sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Fenerbahçe’de, Giuliano, Şener, Janssen, Yiğithan, Uygar ve Neto sakatlıkları sebebiyle, Skrtel tedbir amaçlı, Dirar da izinli olduğu için bugün yapılan çalışmaya katılmadı.

Sarı-Lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.