Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak hocası tarafından antrenmandan kovuldu

Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, Teknik Direktör Cristobal Parralo tarafından antrenmandan kovuldu. Cristobal Parralo, "Eğer bir sorunun varsa antrenmana devam etmeyebilirsin" şeklinde bağırdı, Emre ise sinirli bir şekilde direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

İspanya La Liga’da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Deportivo La Coruna’da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak, bugün sabah antrenmanı esnasında Teknik Direktör Cristobal Parralo tarafından antrenmandan kovuldu. Galiçya bölgesinde yayın yapan TVG’nin kameralarının önünde gerçekleşen olayda Emre’nin sinirli bir şekilde antrenman sahasını terk ettiği görüldü.

Hafta sonu deplasmanda Real Madrid’e 7-1’lik ağır bir skorla mağlup olan Deportivo’da geçen sezonun öne çıkan isimlerinden olan Emre Çolak, bu sezon tüm takımla birlikte beklenen performansın uzağında. Sezonun genel olumsuz havasına ek olarak hüsranla biten Real Madrid karşılaşmasının ardından yapılan antrenman gergin geçerken bir pozisyonda TVG’de yer alan ifadeye göre topu sebepsiz yere 2. bölgeden 3. bölgeye Emre’ye hocası Cristobal Parralo, “Eğer bir sorunun varsa antrenmana devam etmeyebilirsin” ifadeleriyle sinirli bir şekilde bağırdı.

Bunun üzerine Emre Çolak direkt olarak soyunma odasının yolunu tutarken tecrübeli futbolcunun oldukça sinirli olduğu görüldü. Emre Çolak bu sezon Deportivo La Coruna formasıyla 15 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asiste imza attı.

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